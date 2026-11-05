La reflexión de Ferreras sobre Óscar Puente: "Estoy convencido de que quería dimitir el primer día"

Sin embargo, y según analiza Antonio García Ferreras en este vídeo, "el problema es que luego a la opinión pública él no trasladó eso", porque durante seis días "él fue muy rotundo, diciendo por qué no tenía que dimitir". "No es coherente", afirma.

Óscar Puente presentaba su dimisión (también anunciaba que no iría en las listas del PSOE en las elecciones generales de este 29N) en la Diputación Permanente tras haber dado durante más de cuatro horas explicaciones sobre el fatal accidente de Urda y, en general, sobre el estado del sistema ferroviario español, a todos los grupos parlamentarios.

"Yo estoy convencido que Oscar Puente quería dimitir el primer día. Estoy seguro", afirma contundente el periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras. Ahora bien, "el problema es que luego a la opinión pública él no trasladó eso", matiza.

Esto es, durante los seis días que pasaron desde el accidente hasta su dimisión, "él fue muy rotundo, muy contundente, diciendo por qué no tenía que dimitir. El Puente de verdad es el que vimos el otro día asumiendo la responsabilidad, pero ¿entonces por qué estuvo mintiéndonos con unos argumentos que en principio él no creía?", reflexiona Ferreras, dando paso a un vídeo en el que podemos ver sus declaraciones al respecto durante esos días.

Es decir, "no es coherente su discurso de esta semana dimitiendo con lo que nos había contado durante toda la semana previa", sentencia Ferreras.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido