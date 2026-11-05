Manuel Cobo niega que el PP haya ofrecido un millón de euros a Koldo a cambio de rajar contra Sánchez: "Lo que yo había oído es justamente lo contrario"

El diputado popular sostiene que fue el exasesor ministerial quien contactó con distintos interlocutores para pedir dinero a cambio de revelaciones contra el presidente y vincula al jefe del Ejecutivo con los escándalos que afectan al PSOE.

Koldo García ha asegurado en la Cadena SER que se reunió en dos ocasiones con Alberto Durán, abogado del Partido Popular, en mayo del año pasado. Los encuentros, según su versión, tuvieron lugar en un despacho próximo a la sede nacional del PP, en la calle Génova, y fueron solicitados por su propia defensa, que buscaba alcanzar un acuerdo. Koldo sostiene que, durante esas reuniones, el letrado popular se ofreció a pagar su defensa y darle algo más a cambio de información que pudiera servir para derrocar a Pedro Sánchez.

Ante estas declaraciones, el diputado del PP Manuel Cobo en Al Rojo Vivo ha negado tajantemente que su partido ofreciera un millón de euros a Koldo García para que arremetiera contra el Gobierno y el presidente: "Es completamente falso. Y es tan falso que lo que yo había oído es justo lo contrario". Según su versión, fue el propio exasesor ministerial quien intentó contactar con diferentes interlocutores para obtener dinero a cambio de sus revelaciones: "Koldo se movió con todo el que pudo moverse, incluido con el Partido Popular, con medios de comunicación, pidiendo dinero a cambio de revelaciones que iba a hacer contra el presidente del Gobierno".

Cobo también ha aprovechado para volver a cargar contra Pedro Sánchez y vincular al presidente con los distintos escándalos que afectan al PSOE. "Lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo esta mañana y estamos viendo en esta Legislatura que yo decía antes que es una legislatura que ha descarrilado. Hay un cúmulo de coincidencias. Pero también se puede decir que hay una sola coincidencia que se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Casualmente, en todos los casos que estamos conociendo tiene algo que ver", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado el papel que desempeñaron José Luis Ábalos y Santos Cerdán dentro de la organización socialista. "No sé si el tal Gordillo hizo de chófer habitual muchos días o pocos, pero un tal Ábalos era la piedra angular del Partido Socialista Obrero Español. Era quien manejó el partido, lo manejaba él, tenía poder de decisión y después de Ábalos fue Cerdán", ha concluido.

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