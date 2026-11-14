Seguridad de los pesticidas: la contundente defensa de la industria ante las sospechas de riesgo para la salud

Carlos Palomar, director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, asegura que ningún producto cancerígeno llega al mercado y defiende poner en "dos platos de la balanza" el riesgo y el beneficio agrícola.

El debate sobre el impacto real de los pesticidas en la salud humana suele moverse entre la precaución de los consumidores y la necesidad productiva del campo. Desde el lado de la industria fabricante, el mensaje es firme: los controles son estrictos y las decisiones regulatorias deben basarse en evidencias científicas sólidas, no en meras suposiciones.

Durante un reportaje de Equipo de Investigación centrado en el uso de químicos en la agricultura, Carlos Palomar, director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), respondió a una de las preguntas más delicadas del sector: ¿debería retirarse del mercado un pesticida ante la simple sospecha de que pueda provocar enfermedades graves hasta que se demuestre lo contrario?

"La sospecha nunca nos debe gobernar"

Para el representante de la industria fitosanitaria, aplicar vetos preventivos sin pruebas concluyentes paralizaría el sector sin base científica. Palomar defiende que los filtros previos a la comercialización son determinantes para garantizar la salud pública:"La sospecha nunca nos debe gobernar. Si hay certeza de que un producto es cancerígeno, no sale al mercado", asegura el directivo.

Al ser cuestionado sobre cómo se repara el daño cuando un compuesto ya comercializado termina demostrándose perjudicial para la salud, Palomar señala que la responsabilidad recae en "cada empresa y su código, y en la sociedad y los jueces que tomen las decisiones".

No obstante, el director general de AEPLA insiste en que cualquier análisis retrospectivo debe tener en cuenta la función que cumplió esa sustancia mientras estuvo activa. A su juicio, ese producto habrá estado prestando "un servicio muy importante" a la producción de alimentos, por lo que reclama evaluar siempre "los dos platos de la balanza".

Otro de los puntos de fricción habituales en torno a la industria de los pesticidas es la financiación de informes científicos para avalar sus propios compuestos. Frente a las críticas que cuestionan la imparcialidad de estas investigaciones, Palomar rechaza que se trate de un mero trámite comercial y defiende el rigor del proceso: "No se hacen estudios para registrar, sino que se pagan estudios para tratar de demostrar la seguridad".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

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