Juan Lobato: "Puente, que tiene un instinto político avanzado, sabía desde el minuto uno que su fin era el cese o la dimisión"

Según ha explicado Antonio García Ferreras, aludiendo a "fuentes muy solventes del PSOE", el ministro de Transportes "tenía la sensación" de que sus compañeros de gabinete y del del Consejo de Ministros, públicamente, no le habían defendido. El socialista Juan Lobato, por su parte, revela en Al Rojo Vivo la información que tiene al respecto.

Óscar Puente presentaba este martes su dimisión al frente de la cartera de Transportes, también renunciaba a las listas del Congreso por Valladolid para este 29N, por "responsabilidad política" tras los dos trágicos accidentes ferroviarios ocurridos en menos de un año.

Aludiendo a "fuentes de absoluta solvencia del Partido Socialista y del Gobierno de España", Antonio García Ferreras explica que "Puente en los últimos días estaba, por decirlo de alguna manera, dolido porque tenía la sensación de que sus compañeros de gabinete del Partido Socialista, del Consejo de Ministros, públicamente no le habían defendido".

Es más, "había echado de menos también algunas palabras de apoyo o algún pequeño gesto de Pedro Sánchez públicamente en defensa de su gestión", añade Ferreras.

Juan Lobato, exlíder de los socialistas madrileños, reacciona a esta información asegurando que "puede que haya tenido esa sensación", y, de este modo, recuerda cómo el propio presidente del Gobierno, en su primera intervención tras el accidente "fue muy claro, dijo que esto era inasumible".

Por lo tanto, "creo que Puente, que tiene un instinto político avanzado, sabía desde el minuto uno que su fin era el cese o la dimisión", afirma Lobato.

Por otro lado, a la pregunta de si Puente era uno de los elegidos para suceder a Pedro Sánchez al frente del PSOE, Lobato recuerda que el mismo Puente "en estas últimas semanas se le había planteado esto y de alguna manera se había dejado querer". Ahora bien, "lo que era, sin duda, era un bastión orgánico clarísimo del sanchismo en el partido", afirma contundente Lobato.

"Él y el propio Zapatero, yo creo que han sido en los últimos años dos de las bastiones a nivel interno de organización y de partido claves. Y esto, reconfigura de alguna manera la situación orgánica del partido", finaliza el político.

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