Joan Tardà: "Si todos los dirigentes políticos hubiesen puesto el afán de Rufián construir un instrumento de unidad electoral de las izquierdas, otro gallo cantaría"

A escasas 30 horas de que finalice el plazo de registro de las candidaturas, aún no se sabe si Podemos y Frente Amplio concurrirán juntos. Joan Tardá reflexiona sobre ello en este vídeo.

El que fuera diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, analiza el lío en torno a la unidad de la izquierda de cara a las elecciones generales del 29N. A escasas 30 horas de que finalice el plazo de registro de las candidaturas, aún no se sabe si Podemos y Frente Amplio concurrirán juntos.

"Si todos los los dirigentes políticos, las nomenclaturas de los partidos hubiesen puesto el afán que ha puesto Rufián en construir un instrumento de unidad electoral de las izquierdas plurales, otro gallo nos cantaría", afirma Tardà.

Es más, "hace unas semanas te dije que creo que habíamos encontrado una fórmula, que es la que intentamos con ella convencer a Colau, a la CUP y a Junqueras y la verdad, no lo conseguimos. Era hacer un frente de izquierdas en Cataluña y que este frente de izquierdas arrastrara o estimulara al resto", explica el dirigente.

Pero ahora, subraya y concluye Tardá, "han sido todo prisas porque las nomenclaturas no han querido salir de sus zonas de confort (...). Y lo que mal empieza, acaba regular".

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