Monrosi, sobre el cartel de presentación de Frente Amplio: "Me recuerda a los conciertos de El Náutico, no sabes quién va a tocar porque es sorpresa"

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, reacciona y bromea con la presentación de Frente Amplio, que se mantiene para este 17 de octubre, sin saber aún quiénes lo compondrán realmente y quiénes acudirán como cabeza de cartel a dicho acto.

Este sábado 17 de octubre, se mantiene, pese a todo, la presentación de Frente Amplio, que no sabemos aún quién va a estar, si estará Podemos o no y si está, quién va a ser entonces la cabeza de cartel. ¿Seguirá siendo Ada Colau si finalmente Podemos se incorpora a Frente Amplio?

Y el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, bromeó con esto en sus redes sociales ("Es como en los conciertos del Náutico. Hay cartel, sitio, día y hora, pero no sabes quién va", dijo) y ahora lo explica y detalla en Al Rojo Vivo.

"Se han hecho muy famosos unos conciertos que hay en el Náutico de San Vicente, en Galicia, de música indie en verano, que se caracterizan porque va mucha gente sin saber a quién va a haber porque son conciertos sorpresa. Entonces a mí me recordó un poco a esto, porque vi que sacaban el cartel la hora y el sitio pero no sabíamos quién iba", explica Monrosi.

En el vídeo podemos ver al completo esta información, así como una reflexión interesante de Joan Tardà.

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