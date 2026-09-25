Ángeles Caballero, tajante tras el desahucio de Maricarmen: "Nos ha destapado las vergüenzas a todos"

La periodista de El País analiza la movilización, la respuesta social y el comportamiento de las Administraciones ante el desgarrador desahucio de Maricarmen, vivido el pasado 23 de septiembre en Madrid.

Algo ha cambiado con el desgarrador desahucio de Maricarmen, que vivimos este pasado 23 de septiembre, en Madrid y que desató una oleada de indignación y un clamor popular por el problema de la vivienda.

Lo que hace el caso Maricarmen es destapar las vergüenzas", afirma la periodista Ángeles Caballero. Y lo hace, dice, a todos. "Al fracaso de los poderes públicos y de las distintas administraciones. Al fracaso de un Gobierno progresista que ha sido incapaz de atajar y de solucionar, o al menos de aliviar, un problema cuya solución será, si la hay, a larguísimo plazo y no habrá fórmulas mágicas que lo arreglen", apunta Caballero.

Por supuesto, también, añade, "al resto de partidos políticos que están en administraciones locales y regionales, que o no aplican la Ley de Vivienda o están creando modelos de ciudades donde se le da la bienvenida al inversor y al que tiene la chequera bien grande y está expulsando a los propios vecinos y vecinas".

Y también, señala, a "la irresponsabilidad de nosotros mismos, los que tenemos alguna propiedad o los que tienen una o dos propiedades, que las tienen puestas en alquiler y que han decidido con esto convertirse en pequeños rentistas".

Por ende, concluye: "Esto es algo que nos debe hacer asomar las vergüenzas y cómo afrontamos el caso Maricarmen y el resto de Maricarmenes que hay en España. Si hacemos la mofa y decimos que esta señora lo que tenía que haber hecho es aceptar lo que le ofrecieron e irse, por supuesto, y abandonar el distrito de Retiro, creo que eso también nos hace ver nuestra decencia y hasta nuestra humanidad".

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