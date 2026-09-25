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En Tavernes de la Valldigna (Valencia)

"Es racismo y xenofobia": la reacción de Ferreras tras la brutal agresión a un joven de origen magrebí por unos jóvenes en Valencia

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha reaccionado en este vídeo a la brutal agresión que un grupo de jóvenes propinaron a un joven de origen magrebí en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna. En el vídeo, podemos ver todos los detalles.

Ferreras

Brutal agresión en Tavernes de la Valldigna, en la Comunidad Valenciana. El pasado sábado, mientras se estaba celebrando una fiesta de disfraces, un grupo de jóvenes disfrazados se acercó a un joven de origen magrebí y le empezó a golpear, mientras otro grupo de jóvenes se quedaba a un lado observando la escena absolutamente impasibles.

Una brutal agresión, tal y como podemos ver en el vídeo que encabeza estas líneas, que está denunciando la Asociación Antifascista del municipio. No saben el motivo, pero sí es cierto que en algún momento de toda esta secuencia, se hace referencia alusión al origen extranjero de la víctima.

"Las imágenes son de una violencia y de una brutalidad absolutamente descarnada", reacciona tras verlas el presentador de Al Rojo Vivo, el periodista Antonio García Ferreras, quien añade: "Es una agresión racista y xenófoba. Le han pegado porque proviene de Marruecos". "Es racismo y xenofobia", sentencia Ferreras.

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