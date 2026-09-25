Fernando Berlín, sobre el decreto de vivienda: "La presión social es tan extraordinaria que sería un error para Junts no sacarlo adelante"

El periodista analiza las conversaciones que el Gobierno está teniendo con los distintos grupos parlamentarios para sacar cuanto antes el decreto de vivienda, tras la presión social que ha surgido en las calles tras el desahucio de Maricarmen.

La presión social surgida tras el desgarrador desahucio de Maricarmen ha hecho que el Gobierno recupere de nuevo el decreto de vivienda para llevarlo al Congreso "cuanto antes". Para ello, está teniendo conversaciones con los socios de investidura, incluyendo, claro, a los de Puigdemont.

Tanto es así que el PSOE ve "positivas" las medidas que Junts les hizo llegar este jueves para "afrontar la crisis de la vivienda" y esperan recibir una respuesta "en los próximos días".

¿Qué pasará, entonces? ¿Se conseguirá o no aprobar este decreto? "Creo que la presión social en este momento es tan extraordinaria que sería un error para Junts, pero desde luego para el Gobierno no conseguir sacarlo adelante", afirma el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com. Porque se necesita, añade, una respuesta social.

"No sé si esto puede conducir a un nuevo 15M o no, pero lo que desde luego hay es un clamor social que va mucho más allá de lo que vimos delante de la casa de Maricarmen", analiza y concluye Berlín.

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