Ángeles Caballero, a Ayuso tras decir que el de Maricarmen es un "desahucio más": "La mirada que tiene hacia la gente mayor es diferente a la mía y a la de otras muchas personas"

La periodista Ángeles Caballero responde a la presidenta madrileña que ha restado importancia al desahucio de Maricarmen, señalando que tan solo ha sido "uno más" de los muchos que se producen en España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha restado importancia al desahucio de Maricarmen porque "es uno más" de los muchos que se producen en España. Tanto es así que Ayuso ha señalado en sus redes sociales el "peligro de la ultraizquierda y los desahucios".

Así, vuelve a insistir en la idea de que a la "ultraizquierda" nunca le han importado los desahucios porque, critica, llevan ocho años gobernando y nunca han hecho nada.

"Hay algo especial en este desahucio. Claro que hay muchos más, desgraciadamente, pero en este (Maricarmen) hay algo que conmueve, que desgarra, que hace que la gente salga a las calles", responde Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, tras ver estas declaraciones.

Por su parte Ángeles Caballero, periodista de El País, admite que ella no comparte esa opinión de Ayuso: "No la comparto, como no comparto tantísimas otras cosas con ella".

Es verdad que, además, ella tiene experiencia en que la mirada que tiene hacia la gente mayor, digamos, diferente a la que tengo yo y también a la que tienen muchas otras personas", añade la periodista; unas palabras que nos hacen recordar la gestión del Gobierno de Ayuso con las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y la falta de empatía que la presidenta ha tenido con los familiares de esas víctimas.

"Para ella es un desahucio más, pero ella tiene también la posibilidad que ya lleva un tiempo gobernando, de aplicar la Ley de Vivienda y ha decidido, en esta semana del desahucio de Maricarmen, en una feria inmobiliaria, darle la bienvenida a los fondos de inversión y a toda la gente que quiere invertir en vivienda, en la comunidad que ella preside y en la que yo pago mis impuestos", añade y critica Caballero. "Una cosa más en la que discrepamos", concluye.

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