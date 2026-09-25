Junts asegura que el PSOE ve "positivas" sus medidas para un decreto de vivienda que se complica por los escollos entre partidos

¿Por qué es importante? Desde Moncloa trabajan contrarreloj para aprobar un nuevo decreto de vivienda. Con los apoyos de PP y Vox descartados, las miradas están puestas en Junts, PNV y Podemos, que quieren incluir medidas muy diferentes y, en algunos casos, incompatibles unas con las otras.

El PSOE considera "positivas" las medidas propuestas por Junts para abordar la crisis de la vivienda y espera una respuesta en breve. Según fuentes de la formación catalana, han planteado "soluciones concretas y de consenso" para avanzar en un Real Decreto-ley que carece de apoyos suficientes. Las conversaciones entre el Gobierno y sus socios han sido intensas, especialmente tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid. Junts propone medidas como desgravaciones fiscales y restricciones a fondos buitre. Sin embargo, el acuerdo aún requiere convencer a Podemos y PNV, quienes tienen sus propias demandas y condiciones, lo que complica el consenso.

El PSOE ve "positivas" las medidas que Junts les hizo llegar este jueves para "afrontar la crisis de la vivienda" y esperan recibir una respuesta "en los próximos días". Así lo trasladan fuentes de la formación catalana a laSexta, que explican que han puesto sobre la mesa "soluciones concretas y de consenso" para intentar hacer frente a la crisis de la vivienda y poder sacar adelante un Real Decreto-ley que, en estos momentos, sigue falto de apoyos.

Los contactos han sido intensos entre el Gobierno y los socios en las últimas horas, unas llamadas que se han intensificado a raíz de la reacción que ha generado en todo el país el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada este miércoles en Madrid. La presión sobre el Gobierno es total, con Sumar dejando claro que el tiempo para aprobar este decreto "se ha acabado" y que urge llevarlo al Consejo de Ministros del próximo martes, así como la expropiación de la vivienda en la que Maricarmen ha vivido durante más de siete décadas.

"El Gobierno puede hacer cosas, pero tiene que aprobarlo el Parlamento, y en el Congreso hay una mayoría de derechas", recordaban fuentes de Moncloa y del Ministerio de Vivienda este jueves a laSexta, que también se preguntaban "qué está dispuesto a ceder Junts y Podemos para sacar adelante un nuevo decreto".

Entre las medidas que Junts ha propuesto al Gobierno están la desgravación del alquiler en el IRPF, la desgravación de las hipotecas, la desgravación de las cuentas de ahorro para jóvenes, la suspensión de los desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre o la prohibición de que estos fondos compren más viviendas, según fuentes de la formación consultadas por laSexta. También hay otras medidas como que las personas mayores de 65 años que viven en una residencia puedan vender su antigua vivienda habitual sin pagar IRPF por la ganancia obtenida o que una familia pueda cancelar la hipoteca de su vivienda si el banco la vende a otro banco por un importe inferior al que queda pendiente de liquidar.

Los puntos de fricción

Este acercamiento del PSOE con Junts no hace que el acuerdo esté mucho más cerca. Todavía quedan otros dos partidos a los que convencer y con los que negociar: Podemos y PNV. La formación vasca reconocía este jueves que ha habido conversaciones sobre este Real Decreto-ley desde que decayó en el Congreso, pero aseguraban desconocer cómo quiere incorporar el Gobierno las propuestas de los distintos grupos y hacerlas compatibles. "Nosotros siempre hemos dicho que la manta no llega para tapar a todos por completo y que si se tira de un lado el del otro queda al descubierto", añaden estas fuentes.

El desahucio de Maricarmen activa las negociaciones en vivienda: Junts y PSOE retoman el diálogo para aprobar un decreto "cuanto antes"

Esta cuestión que comentan desde el PNV es especialmente relevante porque hay medidas de un partido que no casan con las del otro y ese es el principal punto de fricción. Para Sumar, es esencial congelar y prorrogar los alquileres, frenar el uso especulativo y proteger a los inquilinos, medidas que tendrían que tener el visto bueno de Junts, que tiene sus propias exigencias como las rebajas fiscales. A cambio, sí estarían dispuestos a actuar contra los desahucios de fondos buitre. Desde la formación vasca también reclamaban que la prórroga de los alquileres hasta 2028 solo se aplique a aquellos inquilinos que estén al día en los pagos.

Podemos también prepara su lista de condiciones y exigen que no se incluya la reforma de la ley del suelo en la reforma. El PNV, no obstante, sí que pide que se reforme la normativa para facilitar la construcción de vivienda nueva, así como medidas para regular el alquiler de temporada, de forma que se pueda limitar el fraude respecto a este tipo de contrato. En julio, Junts también reclamaba la aplicación de medidas para estimular la construcción de obra nueva y un incremento de la inversión en vivienda pública.

El principal obstáculo entre Junts y el PSOE en julio era que la formación catalana consideraba que el Gobierno mantenía "medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen la vivienda ni al pequeño propietario". Todo parte de ese primer borrador que ahora parece que vuelve a sacarse del cajón y que ahora parece más factible de firmar que antes del verano.

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