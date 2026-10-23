Hoy, los últimos 14 días de Maradona bajo la lupa en Equipo de Investigación: testimonios de sus hijas y audios privados de su entorno médico

¿Se pudo evitar la muerte de la leyenda del fútbol? ¿Fue una negligencia médica? ¿O hubo algo más? Equipo de Investigación viaja a Argentina para reconstruir qué ocurrió durante los últimos catorce días de Diego Armando Maradona.

Esta noche, a partir de las 22:30 horas, Equipo de Investigación estrena en laSexta 'Maradona, sus últimos 14 días', un reportaje que reconstruye los últimos 14 días de Maradona con testimonios de sus hijas y audios privados de su entorno médico. El programa entrevista a las hijas del futbolista y a varios de los profesionales investigados por su muerte, recupera conversaciones privadas sobre las decisiones médicas y confronta los registros de enfermería con las declaraciones judiciales sobre sus últimas horas.

¿Por qué Maradona abandonó una clínica para recuperarse en una habitación improvisada junto a una cocina? ¿Qué advertencias recibieron los médicos sobre su deterioro? ¿Qué ocurrió realmente durante sus últimas horas? Equipo de Investigación viaja a Argentina para reconstruir, casi hora a hora, qué ocurrió durante los últimos catorce días de Diego Armando Maradona, desde su salida de la clínica hasta su muerte en una casa de Tigre.

El reportaje examina también el juicio que tuvo que repetirse tras la anulación del primer proceso y la batalla judicial por los derechos de explotación de la marca Maradona. El reportaje se estrena este viernes en laSexta, en la recta final del juicio por su muerte en Argentina, y se emitirá simultáneamente en el canal internacional de Atresmedia.

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