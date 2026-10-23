Urquizu señala la "habilidad" de Feijóo para "meterse en charcos" al cuestionar el aborto y decir que diluirá Igualdad: "Se ha vuelto a meter en otro"

El sociólogo Ignacio Urquizu analiza las declaraciones del líder del PP en una entrevista en la Cadena SER sobre restringir el aborto, limitar la eutanasia y diluir Igualdad dentro de otros ministerios.

En una entrevista en la Cadena SER, con Aimar Bretos, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que no tendrá 22 ministerios si se convierte en presidente, destacando que habrá algunos, como el de Igualdad, que acabará integrando dentro de otros. También ha desgranado parte de su programa de reformas (o propuestas) en cuestiones como el aborto o la eutanasia.

"Es verdad que en el año 2023 las mujeres fueron uno de los colectivos que le permitieron al Partido Socialista unos resultados que le sirvieron para seguir. Básicamente, fueron cinco puntos de ventaja los que tuvo entre las mujeres, mientras que entre los hombres perdió las elecciones. Por lo tanto, fue un grupo clave junto con los pensionistas", analiza el sociólogo Ignacio Urquizu.

Por ende, con estos datos en la mano, el sociólogo señala la "habilidad de Feijóo para meterse en charcos": "Esta habilidad que tiene Feijóo de meterse en todos los charcos.... pues se ha vuelto a meter en otro. Se ha metido con los pensionistas y ahora se ha metido con el de las mujeres".

Por otro lado, subraya el sociólogo que "en estos momentos, el voto en las mujeres está mucho más igualado que en el año 2023, un grupo donde justamente el Partido Popular podría recuperar posiciones respecto a lo que pasó en el 23 y al meterse en este charco...". Por otro lado, en Vox, el voto femenino, según encuestas, "se ha triplicado", concluye Urquizu. En el vídeo podemos ver su análisis al completo.

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