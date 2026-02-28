Francisco Carrión, sobre la ofensiva militar de EEUU e Israel contra Irán: "Cuando a un tigre se le acorrala hay que asumir consecuencias"

El contexto: El analista de seguridad Jesús Manuel Pérez Triana prevé en Al Rojo Vivo que el ataque de EEUU e Israel contra Irán se prolongará en el tiempo y el periodista de 'El Independiente', Francisco Carrión, lanza una advertencia.

En el programa Al Rojo Vivo, el analista de seguridad José Manuel Pérez Triana comenta sobre el ataque militar de EE.UU. e Israel contra Irán, comparándolo con la situación en Venezuela tras la captura de Maduro y la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Triana sugiere que dentro del régimen iraní debe haber un elemento dispuesto a cambiar para mantener el poder, pero advierte que democratizar por la fuerza es complicado. Francisco Carrión, periodista de 'El Independiente', añade que Irán ha mostrado una "paciencia estratégica" frente a los ataques, pero la situación podría cambiar, endureciendo la determinación del régimen. Carrión anticipa que los grupos leales a Teherán podrían activarse en respuesta.

El experto consultado por el programa de laSexta compara la situación actual tras esta intervención con lo ocurrido en enero en Venezuela tras la ofensiva estadounidense que acabó con la captura de Maduro, dejando como presidenta encargada de Venezuela a Delcy Rodríguez. "Hace falta un elemento dentro del régimen que esté dispuesto a dar el paso para que todo cambie", señala el experto que además advierte de que "es muy complicado pensar en un escenario de democratización por bombardeo" en Irán, dando a entender que la situación se alargará en el tiempo.

El periodista de 'El Independiente' Francisco Carrión introduce "una derivada más": "Cuando a un tigre se le acorrala, se le hostiga y se le arrincona, hay que asumir las consecuencias". Carrión cree que durante estos dos últimos años, "al calor de la guerra en Gaza", Irán ha ejercido una "paciencia estratégica" que ha "respondido siempre de manera muy calculada siempre a los ataques de Israel y EEUU", algo que, señala, podría haber "volado hoy por los aires".

Uno de sus contactos, que conoce "muy bien al régimen desde dentro" le ha advertido de que cree que "paradójicamente, aunque el régimen entre en esta confrontación desde una posición de relativa debilidad", el hecho de "enmarcar la crisis como una lucha a vida o muerte puede endurecer su determinación".

El periodista asegura que "en las próximas horas y días" vamos a ver como se produce "una llamada para que los grupos que siguen siendo leales a Teherán entren en acción".

