Delcy Rodríguez aboga por dejar de lado las "diferencias" con EEUU un mes después de la captura de Maduro

¿Qué ha dicho? "Si hay algo que ha unido a los venezolanos es el rechazo a este tipo de agresión (...), es que las diferencias, las controversias, las divergencias con el Gobierno de los Estados Unidos deben hacerse de manera diplomática, por el diálogo político", asegura Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha instado a superar las diferencias con Estados Unidos tras un mes del ataque que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Rodríguez, acompañada por su hermano Jorge Rodríguez y el ministro Diosdado Cabello, enfatizó la necesidad de trabajar con respeto y construir una agenda con Estados Unidos basada en el diálogo político y diplomático. Maduro, actualmente encarcelado en EE.UU., enfrenta cargos de narcoterrorismo. Desde su asunción, Rodríguez ha buscado retomar relaciones diplomáticas, acordado la venta de petróleo y promovido reformas para atraer inversiones. Asegura que el país está en "calma", aunque pide la libertad de Maduro y Cilia Flores.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó este martes por superar las diferencias con Estados Unidos, cuando se cumple un mes del ataque del país norteamericano en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Tenemos que trabajar con esfuerzo, tenemos que trabajar con respeto", manifestó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en una transmisión del canal estatal VTV.

En este sentido, la mandataria encargada apostó por "construir una agenda de trabajo" con Estados Unidos desde las "diferencias" y aseguró que los venezolanos apuestan a que "las controversias, las divergencias" con el país norteamericano se resuelvan a través del "diálogo político y el diálogo diplomático".

"Ese debe ser el camino: el respeto, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal", indicó Delcy Rodríguez, quien mencionó que "históricamente hay muchos vínculos" entre Venezuela y Estados Unidos.

Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario. Rodríguez inició un proceso "exploratorio" para retomar las relaciones diplomáticas con EEUU, se acordó la venta de petróleo a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector.

Un país en "calma"

Delcy Rodríguez también ha trasladado que el país está en "calma" tras un mes del ataque de Estados Unidos. "El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores", ha asegurado. También ha confesado haber hablado "estos días" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con su secretario de Estado, Marco Rubio.

"Si hay algo que ha unido a los venezolanos es el rechazo a este tipo de agresión (...), es que las diferencias, las controversias, las divergencias con el Gobierno de los Estados Unidos deben hacerse de manera diplomática, por el diálogo político", asegura Delcy Rodríguez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.