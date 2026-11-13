Ferreras responde a Alfonso Serrano (PP) por decirle a los periodistas lo que deben hacer: "Últimamente, algunos políticos se han hecho expertos en periodismo"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio Gracia Ferreras, responde a las palabras y actitud que el número dos del PP de Madrid ha tenido con los periodistas. En el vídeo, los detalles.

Los profesores madrileños siguen en huelga en defensa de la educación pública y este jueves el PP de Madrid no les dejó pasar a un mitin de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Al ser preguntado por ello, el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, se quejaba de que los periodistas preguntasen por esta cuestión.

"Vamos a ser un poquito honestos, que sois trabajadores profesionales, si yo veo mensajes en los que dicen que vienen a boicotear, esa gente no entra (...) Lo que yo esperaría de un medio de comunicación sería que se denunciara cuando alguien trata de boicotear un acto democrático de un partido político y como hay mensajes que les han pillado denunciando, intentando boicotear esos actos, evidentemente usted como comprenderá, lo que quiero es que aquí se haga un acto como el de cualquier partido democrático en Madrid, que los puedan hacer en libertad", afirma Serrano, tal como podemos ver en este vídeo.

La reacción de Antonio García Ferreras no se ha hecho esperar tras escuchar estas palabras: "Últimamente algunos políticos se han hecho expertos en periodismo, siempre están intentando hacernos recomendaciones". Y además, añade Ferreras, "de manera transversal, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, todos les intentan decir a los periodistas lo que tienen que hacer o lo que tienen que decir".

"Pero con los de laSexta se equivocan. Impecable el trabajo de Sara Martín", remata Ferreras.

En el vídeo podemos ver también el análisis del periodista Fernando Berlín, quien tras ver estas declaraciones de Serrano reflexiona: "Me llama la atención que en España hayamos optado por un modelo de oposición que consista en la confrontación permanente".

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