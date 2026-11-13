Fernando Berlín analiza el papel de Marlaska en las cargas policiales del 11N: "Cabe preguntarse si tiene el control de Interior, parece que no debía tener mucha fiscalización"

El periodista Fernando Berlín cree que el ministro Fernando Grande-Marlaska debe dimitir. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, estuvo en la manifestación de Madrid de la huelga general de este pasado miércoles y admite que "la operación tiene muy difícil explicación", aludiendo a las cargas policiales que se produjeron durante este 11N.

"Hay imágenes que son indiscutiblemente violentas y que no tienen explicación posible", afirma contundente, señalando que "Marlaska debería dimitir y no por esto".

Es decir, "debería dimitir por Ceuta, por Barbate, por lo que ha ocurrido con la inmigración con las devoluciones en caliente hay razones más que suficientes, pero es que además todo el Congreso de los Diputados piensa lo mismo, desde la izquierda hasta la derecha", aclara.

Por tanto, y según su opinión, "lo raro es que se le haya mantenido, y aquí cabe preguntarse si tiene el control del Ministerio del Interior porque aquí lo que parece es que esta operación policial si tanto ha sorprendido al ministerio, no debía tener mucha fiscalización, no debía haber muchos controles", concluye.

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