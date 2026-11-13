Fernando Berlín analiza las nuevas claves electorales de la campaña del 29N: "La mujer de Obama participaba en los mítines y en EEUU fue acogido con naturalidad"

El periodista analiza la irrupción de Begoña Gómez en la precampaña socialista y compara su participación en los mítines con otros precedentes internacionales, como el papel de Michelle Obama durante las campañas de su marido.

Fernando Berlín, director de 'Radiocable', ha analizado en Al Rojo Vivo la intervención de Begoña Gómez en el último mitin de la precampaña del PSOE en Sevilla y el papel que están adquiriendo los familiares de los dirigentes políticos en las campañas electorales. El periodista ha coincidido con el diagnóstico que recoge ABC en su portada y ha señalado que las estrategias electorales están cambiando: "Las claves de las campañas electorales han cambiado y tenemos una nueva aproximación".

Para ilustrar este fenómeno, Berlín ha recordado la participación de las parejas de los candidatos en otras campañas internacionales, como ocurrió con Michelle Obama durante la etapa de Barack Obama o con los Kirchner en Argentina. "Recuerdo perfectamente la etapa de Obama, cómo su mujer participaba de los mítines. Allí fue acogido con una cierta naturalidad. Lo hemos visto en otras campañas electorales, en Argentina, con los Kirchner. Es verdad que siempre se han utilizado referentes así en diferentes contextos", ha explicado.

El periodista también ha puesto el foco en los nuevos códigos que están marcando la precampaña y en la necesidad de interpretar los mensajes políticos más allá de los formatos tradicionales. En este sentido, ha mencionado las entrevistas de Jordi Wild, el impacto de las redes sociales, la presencia de familiares en los mítines y hasta el rap que ha generado debate en el acto socialista. "Tenemos que acostumbrarnos a que ahora hay que leer las cosas [...] Tenemos que acostumbrarnos a que estamos en una nueva realidad y que se explica con otras claves", ha concluido.

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