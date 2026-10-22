Ferreras, tras escuchar cantar a los profesores en huelga: "Cuando Ayuso dice que son muy violentos, como que no..."

Antonio García Ferreras reacciona a los cánticos de los profesores frente a la Asamblea de Madrid e ironiza con el hecho de que la presidenta de Madrid los llame "violentos".

Decenas de profesores en huelga se han manifestado este jueves frente a la Asamblea de Madrid para defender una educación pública de calidad. Todavía el Gobierno de Ayuso no se ha sentado con ellos a negociar con ellos y eso es precisamente lo que piden: que les escuchen y se sienten a negociar.

Los profesores, en modo irónico frente a las palabras de Ayuso que dijo que eran un "coro rociero", están precisamente cantando sevillanas.

"El nivel de violencia es el de un coro rociero, los profesores están cantando, vaya", asegura Antonio García Ferreras ironizando sobre las palabras de Ayuso, que tachó de "violentos" a los profesores.

"Cuando dice Ayuso que los profesores y profesoras de la educación pública en la Comunidad de Madrid son muy violentos... pues como que no, como que más bien son muy pacíficos, salvo que le duela escucharles", insiste Ferreras.

Ahora bien, y siguiendo con la ironía, "en una cosa sí tiene razón Ayuso", asegura por su parte el periodista y escritor Antonio Maestre, y es que "va a tenerlos todo el tiempo detrás de ella mientras no se reúna".

"No va a tener paz, porque si lo que ella considera que perturba su paz es tener a toda esta gente detrás de ella, es que no van a dejar de estar detrás de ella, allá donde vaya, allá donde esté, allá donde quiera reunirse, va a tener a los profesores y a las familias detrás", añade Maestre.

Y es que, fíjense, interpela y concluye Ferreras: "Escuchen el grito de guerra, de guerra, ¿eh?, que usan los profesores para manifestarse: '¡Educación pública de calidad".

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