Aída San Millán (CCOO Madrid) le recuerda a Ayuso que vivimos "en una democracia" con derecho a huelga: "La única salida es la negociación colectiva"

Aída San Millán, portavoz de la Secretaría General de la Federación de Enseñanzas de CCOO de Madrid e integrante del Comité de Huelga, entra en directo en Al Rojo Vivo para reclamar a Ayuso que deje la confrontación y se siente a negociar con los docentes.

Aída San Millán, portavoz de la Secretaría General de la Federación de Enseñanzas de CCOO de Madrid, uno de los portavoces del Comité de Huelga, explica cómo están llevando las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacia los docentes por defender la educación pública madrileña. Ayuso ha llegado, incluso, a calificarlos de "violentos".

"La verdad es que toda esta situación es bastante penosa", confiesa San Millán. Tras lo ocurrido este lunes con la presidenta madrileña, admite que se fueron a casa "con el cuerpo dolorido": "No solo por los golpes que propinaron a compañeros y compañeras, que solamente estaban cantando y pidiendo que se negocie, que se sienten a negociar, sino también por las palabras que nos humillan y nos denigran delante de toda la sociedad madrileña, y de los padres".

Es por ello que, desde Al Rojo Vivo, San Millán pide a Ayuso que "eche mano de la democracia, que sepa lo que es un proceso democrático y una huelga. Tenemos derecho a pedir lo que piden en otras comunidades y han conseguido hace ya muchos años. No es nada malo, es un proceso democrático".

Y, además, añade, "le pediría también que deje la confrontación y la escalada, que deje eso eso para la política, para sus plenos, para los partidos, porque nosotros no somos políticos, sino que somos docentes, estamos con familias, estamos con alumnado. Las familias quieren a los profes que dan clase a sus niños y niñas, a los que estamos en el aula con ellos y esta confrontación solo le va a llevar a un callejón sin salida. Y frente a esto, solo existe una solución: la negociación colectiva, como han hecho en el resto de todo el Estado".

A la pregunta de por qué el Gobierno madrileño no se sienta a negociar, San Millán explica que les gustaría que les dijeran algo: "Con nosotros no se comunican más allá a través de las declaraciones que hacen en medios, a veces más bonitas y a veces más feas, pero lo que entendemos en sus declaraciones, y lo que dijo también en el pleno de la Asamblea de Madrid, es que no se va a sentar nunca a negociar con este comité de huelga porque lo que pedimos es completamente inalcanzable".

Sin embargo, defiende San Millán, que no se pide "ninguna reivindicación en esa tabla que no esté ya en todo el territorio español". Es decir, "ninguna de esas reivindicaciones falta en ninguna parte de España". Además, responde que las competencias en educación son de las comunidades, por tanto, no pueden pedírselas al Gobierno central, tal como les reclaman desde el Gobierno de Ayuso.

"Al Gobierno central se le pide donde tiene competencias y se le han pedido muchas cosas y hemos tenido reuniones muy tensas y hemos tenido algunas movilizaciones frente al Ministerio", explica.

Pero es que "esto es de la Comunidad de Madrid y Ayuso lo que le tendría que decir a su consejera es que entienda que se tiene que sentar, que tiene que hablar, que le ha hecho lo mismo a las educadoras infantiles y que no podemos tener una consejera de educación que no escuche, que no se siente, que no hable y que no negocie", critica San Millán.

Con respecto a la concentración de algunos docentes en la calle Huertas, de Madrid, donde hubo una intervención policial y Delegación de Gobierno ha abierto una investigación, explica San Millán que han tenido contacto hace escasos minutos por la marcha que hemos convocado para esta tarde-noche del martes 20 de octubre contra la violencia-educación y delegación de Gobierno les ha ofrecido hablar.

"Algunas de las personas del comité de huelga irán con golpes en sus propios cuerpos porque cargaron contra nosotros. No nos dejaron acercarnos a hablar y paralizar la situación. Pedíamos una vía de escape", afirma.

Por su parte, la propia Isabel Díaz Ayuso ha reflexionado sobre esto en sus redes sociales: "Qué vergüenza de Gobierno, que siempre culpa de todo a la Policía. Que cuenten cómo la Delegación permitió a los manifestantes desplazarse desde donde tenía autorizada la concentración. Claro que habrá paz en las calles de Madrid: a partir del 29N".

San Millán admite que va a intentar responder "de la mejor manera": "Creo que sigue sin entender lo que es la democracia. A lo mejor le vendría bien volver a un centro educativo para que se lo explicásemos. No hace falta que pase ningún 29 de noviembre para perder derechos constitucionales ni sociales en las sociedades españolas, espero que tampoco en la madrileña".

La concentración, explica, se produjo en la Consejería de Educación, pero "las personas que estaban allí decidieron, de manera pacífica, acercarse a un lugar donde se suponía que iba a estar Ayuso, según su agenda, para pedirle, por favor, que se sentase a negociar".

"Creo que las personas, más allá de las concentraciones que hagamos, son seres libres que pueden manifestarse. Vivimos en un país libre y en ese sentido me parece mal que culpe o responsabilice ni a la concentración ni a la policía...", afirma San Millán, quien admite que pedirán por todo esto una investigación.

"Nosotros la vimos a ella trincherada en ese edificio, no quería salir porque no quería vernos, no quería plantarnos cara, no quería ni siquiera dirigirnos una mirada y al final se produjo las cargas policiales que parece que vinieran más de órdenes directas de la persona que estaba trincherada dentro de la sede, que de ningún otro organismo. Pediremos investigaciones sobre esta situación, porque no es normal que unas personas que salen a cantar y a pedir lo que necesitan se les pegue con esa violencia", conlcuye.

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