VÍDEO | Se enfrenta a ladrones, sabe karate, salta y corre: ya está aquí el robot guardaespaldas que "te protege igual que una roomba"

El robot guardaespaldas ya es una realidad, tal y como demuestra este vídeo que nos muestra un robot capaz de enfrentarse a los ladrones o salvarnos de un atropello y que, además, duerme en su propia cama tapadito.

Era cuestión de tiempo y ya está aquí el robot guardaespaldas. Tal y como muestran en un vídeo, es capaz de enfrentarse a ladrones armados o reaccionar para salvarnos si un coche está a punto de atropellarnos.

"Salta, corre, sabe karate, se enfrenta a gente armada, pero es un robot que duerme en una cama tapadito con una sábana", comenta María Gómez, mientras que Nacho García cree que "te protege igual una roomba".

Dani Mateo, por su parte, opina que los robots "ya empiezan a dar miedo" y espera que "lo pongan a un precio que los ladrones no se puedan permitir, porque si te viene el ladrón con tres, a ver qué hace tu robot guardaespaldas".

María considera que lo del robot guardaespaldas "también pone un poco": "La idea de tener como churri un personaje que cuando dé la turra pueda desenchufar y apagar me parece muy práctico".

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