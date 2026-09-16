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Polémica en el Elche - Real Madrid

Ferreras defiende que "el Real Madrid no es Corea del Norte" tras la polémica de la camiseta por Ceuta: "Los jugadores pueden optar por no ponérsela"

"Si hay un mensaje con contenido político y algún jugador no se siente identificado o tiene dudas, puede optar por no ponérsela o por ponérsela como se la pusieron", asegura el director de Al Rojo Vivo sobre la decisión de Mbappé, Vinicius y Konaté.

No todos son caballas: Vinicius, Mbappé y Konaté ocultan la camiseta de apoyo a Ceuta que sí llevaba el resto del Real Madrid
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Este martes, los futbolistas del Elche y el Real Madrid saltaron este martes al terreno de juego del estadio Martínez Valero con camisetas de apoyo a Ceuta. Sin embargo, Kylian Mbappé, Vinicius e Ibrahima Konaté optaron por no lucir el lema, propiciando una imagen que ha generado una gran polémica.

Sin embargo, fuentes del Real Madrid trasladan a laSexta que el club respeta los posicionamientos del jugador, puesto que en la plantilla conviven diferentes sensibilidades. No obstante, puntualiza la institución merengue que todos los jugadores se pusieron la camiseta pese a que podían no habérsela puesto. En definitiva, el Real Madrid como institución se suma al mensaje de apoyo, pero respeta la libertad de cada jugador respecto a esta iniciativa.

Ante esta situación, Antonio García Ferreras asegura que "el Real Madrid no es Corea del Norte" y respeta escrupulosamente la libertad de cada jugador.

"Si hay un mensaje con contenido político y algún jugador no se siente identificado o tiene dudas, puede optar por no ponérsela o por ponérsela como se la pusieron", añade el director de Al Rojo Vivo.

No obstante, Ferreras reclama poner el foco en otro aspecto: el motivo que hace que los jugadores puedan llegar a tener miedo a ponerse esa camiseta. "A mí lo que me preocupa es la reacción en las redes, es una auténtica locura", concluye Ferreras, haciendo referencia a las amenazas de muerte recibidas por el bético Abde procedentes de su país, Marruecos, por lucir una camiseta con el lema "Todos somos caballas".

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