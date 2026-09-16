Sigue en directo el debate 'Europa Digital: retos y amenazas'

Los detalles No te pierdas el segundo debate digital del proyecto 'Desinformación: Europa tiene un plan', moderado por Carlos Álvarez en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Los eurodiputados Laura Ballarín y Adrián Vázquez debatirán sobre los peligros de las plataformas, adicciones y redes sociales, el acceso de menores y la desinformación.

Vive en directo el segundo debate digital del proyecto 'Desinformación: Europa tiene un plan'. Los eurodiputados Laura Ballarín (PSOE-S&D) y Adrián Vázquez (PP-EPP) confrontarán sobre los peligros de las plataformas, adicciones y redes sociales, el acceso de menores y la desinformación. A partir de las 13:30 horas y moderado por Carlos Álvarez, el debate se celebra en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El debate 'Europa Digital: retos y amenazas' llega en una jornada clave en la que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado una propuesta para vetar las redes a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15, siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos 'ad hoc' creado para responder a la presión de países que como Francia y España reclaman una edad mínima de acceso para proteger a los menores de los riesgos por la falta de control por parte de las plataformas.

"Es hora de que Europa actúe", ha defendido ante el pleno del Parlamento Europeo, durante el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU) que ha aprovechado para anunciar que el jueves presentará los detalles de una propuesta para una "Ley del Niño" europea (EU Kids Act, en inglés) que establezca estos límites.

Von der Leyen ha indicado ya que será una norma que permita un "enfoque gradual y diferenciado", de modo que tenga en cuenta que "cada edad tiene sus propias sensibilidades".

Así, el objetivo es que el nuevo marco común garantice un "nivel de protección adaptado" a cada franja de edad y mñas implicación de las propias plataformas para no fomentar adicciones. "Soy consciente de que el poder de los gigantes tecnológicos parece abrumador e imposible de revertir. Y no estoy de acuerdo. No tenemos que aceptar funciones adictivas y no tenemos que aceptar que los niños sean expuestos a contenidos cada vez más extremos", ha expresado la presidenta.

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