La crítica de Ferreras a la polémica de las listas de espera del Ramón y Cajal (Madrid): "Es absolutamente tremendo"

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, critica con contundencia lo ocurrido en este hospital madrileño: algunos jefes del hospital habrían falseado la gravedad de los pacientes para reducir las listas de espera. En el vídeo, los detalles.

Algunos jefes del Hospital Ramón y Cajal, de la Comunidad de Madrid, falsearon la gravedad de los pacientes para reducir sus listas de espera. Así lo ha denunciado un médico del centro, Luis Alberto Martos, con el que laSexta pudo hablar tras desvelar 'El País' lo ocurrido.

Según relató, Martos consultó a otros compañeros del servicio y estos le corroboraron que en sus listas de espera habían desaparecido los puntos rojos de prioridad y que todos los pacientes aparecían en verde.

"Es alucinante", reacciona contundente Antonio García Ferreras. Y, además "el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid dice 'qué vergüenza el que lo ha denunciado", critica el presentador de Al Rojo Vivo.

Y añade: "La denuncia de ese traumatólogo jefe de traumatología es brutal. Y está absolutamente confirmada: han reducido la gravedad de los pacientes para retrasar sus intervenciones de cirugía para que entren más tarde al quirófano, sin hablar con sus médicos. La situación es espeluznante".

Y además, desde la Comunidad de Madrid no dan respuestas. Un periodista de laSexta ha preguntado por lo ocurrido a la consejera Fátima Matute Ruiz, que da la callada por respuesta: "Ya lo han visto, pocas ganas de responder, pero de atacar al que lo ha denunciado, sí (...) Es absolutamente tremendo", remata Ferreras.

En el vídeo podemos ver al completo esta información y reacción.

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