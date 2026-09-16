La Fiscalía pide investigar al delegado del Gobierno en Ceuta para determinar si cometió "omisión en prevención, auxilio o protección"

Los detalles Destaca que las denuncias presentadas contra Pérez Triano apuntan a su "eventual responsabilidad" por las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas y la "presunta omisión de medidas".

La Fiscalía de Ceuta ha determinado que la Audiencia Nacional debe investigar la posible responsabilidad del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, en la crisis migratoria. Esto se debe a que sus decisiones u omisiones podrían haber influido en los eventos y en el riesgo de las personas que ingresaron a nado. La Fiscalía presentó un escrito el 9 de septiembre, apoyando que los juzgados ceutíes remitieran el caso a la Audiencia Nacional. Las denuncias de Manos Limpias y Hazte Oír señalan la conducta de Pérez Triano en la organización y gestión de la situación, resaltando la conexión con los hechos investigados por la Audiencia.

La Fiscalía de Ceuta ha señalado que la Audiencia Nacional es la competente para investigar la presunta responsabilidad del delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano en la crisis migratoria, en concreto si "las decisiones u omisiones producidas pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos".

Así lo expuso en un escrito el pasado 9 de septiembre, al que ha tenido acceso laSexta, en el que se mostró a favor de que los juzgados ceutíes remitieran a la Audiencia Nacional, que instruye la causa central sobre la entrada masiva de migrantes, las diligencias abiertas por los ahogamientos que se produjeron en la playa de El Tarajal.

Días antes de que los juzgados ceutíes finalmente se inhibieran, el Ministerio Público hizo hincapié en que "las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos".

"La investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de personas a nado, la información de la que disponían las autoridades españolas., las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes, la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección", señala la fiscal jefa de Ceuta, Silvia Rojas.

Este escrito se ha presentado ante la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, que investigaba "los fallecimientos producidos durante la travesía a nado desde la playa de Fnideq hasta la de El Tarajal no pueden valorarse de manera completamente desvinculada de la investigación sobre la organización, convocatoria y ejecución del flujo masivo de personas".

No fue este Juzgado sino la Plaza número 6, que recibió una denuncia de Manos Limpias y una querella de Hazte Oír, la que ayer se inhibió de la causa en favor de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

La Fiscalía destaca que las denuncias presentadas en este procedimiento "no se limitan a poner en conocimiento hechos aislados relacionados con la entrada masiva de personas a nado, sino que se refieren también a "la conducta, intervención y eventual responsabilidad del Miguel Ángel Pérez Triano en relación con las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo".

Por tanto, la eventual responsabilidad que se pretende investigar "no aparece desconectada de los hechos que son objeto de las diligencias seguidas ante la Audiencia Nacional".

Antes al contrario -razona la Fiscalía-, se inserta en el mismo engranaje fáctico, operativo e institucional: "la entrada masiva desde territorio marroquí, la actuación de quienes habrían promovido o facilitado dicha entrada, la respuesta desplegada en territorio español y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes antes, durante y después de los acontecimientos".

A su juicio, la conexión no debe valorarse únicamente desde una perspectiva "estrictamente personal, esto es, atendiendo a si los investigados actuaron conjuntamente o mantuvieron contacto directo, sino también desde la perspectiva de la unidad del hecho investigado y de la interdependencia de las conductas".

En este sentido, recalca que la actuación de unas personas pudo constituir el presupuesto material de la intervención de otras; y, a su vez, las decisiones u omisiones producidas en Ceuta "pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos".

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