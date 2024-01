Tres mujeres han denunciado al director de cine Carlos Vermut de ejercer "violencia sexual" sobre ellas, según ha publicado el periódico El País. Las mujeres han hablado en dicho medio, de forma anónima -mostrando pruebas que el diario no ha mostrar para preservar su anonimato-y han acusado al director de 'Magical Girl', 'Quién te cantará' o 'Mantícora' por violencia sexual no consentida. Por su lado, éste ha negado los hechos.

En Al Rojo Vivo , la periodista Ana Cuesta ha resumido algunas de las notas más importantes de este caso. Las tres mujeres son: una estudiante de cine, una empleada de una de las producciones del director y una trabajadora del sector de la cultura y confiesan no haberle denunciado porque "tenían miedo de perder su empleo o no llegar a conseguir uno". Estos hechos que denuncian ocurrieron entre mayo de 2014 y febrero de 2022.

En uno de esos testimonios que refleja el diario, una mujer describe que el director la forzó a tener sexo a pesar de ella oponerse de manera verbal y física: "Se tiró encima de mí, empezó a estrangularme. No lo vi venir. Yo empecé a darle patadas. Estaba muy asustada... Yo ya no me pude mover, porque me placó. Es un tío muy grande, tampoco tenía posibilidad de nada". Y añade, además: "No lo denuncié porque era Carlos Vermut, una persona conocida, un director de cine que estaba relacionado con mi entorno y con mi círculo laboral".

Otra de las mujeres, la aspirante a directora de cine, cuenta cómo el cineasta se lanzó sobre ella para besarla y tocarle los pechos sin su consentimiento, tanto que le arrancó el sujetador. Mientras que la tercera mujer se trata de una mujer a quien había prometido, tal como ella misma asegura, un empleo mejor y describe un episodio en el que fue encerrada en su casa.

"Recuerdo una situación en la que presionó mi cabeza muy fuerte contra él hasta el punto de darme arcadas, todo eso acompañado de expresiones verbales y físicas denigrantes (...) Fue una situación muy violenta, pensé que si me negaba a quedarme podía derivar en algo peor. Tenía mucho miedo. Él es mucho más grande".

En el video también se recoge la versión de Vermut con quien también han hablado los periodistas de El País y ha negado los hechos. Algunas de sus declaraciones han sido las siguientes: "He practicado sexo duro siempre de forma consentido. Otra cosa es que después la persona en su casa se sintiera mal y lo mejor en el momento tuviera miedo a decirlo. Eso ya no lo sé", aseguraba.