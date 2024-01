La sindicalista Afra Blanco se ha quedado "bloqueada" este viernes en Al Rojo Vivo al escuchar los estremecedores testimonios de las mujeres que denunciaron al cineasta Carlos Vermut por "violencia sexual" y trato denigrante.

"Estoy escuchando términos que habitualmente escuchamos", ha agregado, mencionado cosas como el "miedo a la represalia, a no ser creída y a no volver a ser contratada". "Evidentemente, el consentimiento no estuvo en el centro. Hoy es algo que podemos afirmar", ha señalado.

También ha hablado de la "complejidad de las voces calladas", los "aplausos silenciosos". "Esa complicidad es la que tiene que coger el papel protagonista y denunciar", ha concluido.