Tres mujeres han denunciado recientemente haber sufrido violencia sexual por parte del director de cine Carlos Vermut. Así lo ha revelado una investigación publicada este viernes por 'El País'. El diario ha hablado con tres personas, una estudiante de cine, una trabajadora del sector cultural y una empleada de sus producciones, que han relatado experiencias muy duras con el aclamado cineasta, a quien acusan de forzar relaciones sexuales violentas, y en muchos casos sin el uso de preservativos, sin su consentimiento. El cineasta ha negado las acusaciones en el mismo reportaje difundido por la cabecera.

Las víctimas, que no han querido ser identificadas por temor a su situación personal y profesional y sobre las que 'El País' dice que "se parecen físicamente: dos de ellas más jóvenes que él, tenían 21 y 26 años en ese momento, todas de pequeña estatura", han afirmado que "se sintieron incapaces de quitárselo de encima o de defenderse por el miedo a que pudiera sucederles algo peor". Así, el diario recoge una serie de hechos transcurridos entre mayo de 2014 y febrero de 2022 que Vermut no reconoce o reinterpreta en su favor.

Esto es, ha asegurado "no haber sido consciente de haber ejercido violencia sexual contra ninguna mujer", y ha añadido: "Otra cosa es que la persona en su casa después se sintiera mal y a lo mejor en el momento tuviese miedo a decirlo. Eso yo no lo puedo saber". Vermut ha llegado a afirmar lo siguiente: "Imagínate que he subido con una persona a mi casa y estamos en la cama o en el sofá hablando. Doy por hecho que tiene una intención sexual. A lo mejor me acerco a ella, le puedo tocar los pechos, y si esa persona me dice que me aparte, no hago nada más. Es que depende del contexto".

Ninguna de las mujeres denunció ante la policía lo ocurrido por miedo a perder su empleo o a no llegar a conseguir uno

Atendiendo a la cronología de hechos, el primero de los casos tiene lugar en mayo de 2014. Según el relato de la víctima, tras coincidir con Vermut en un conocido pub en el barrio de Malasaña (Madrid) e intimar, acabaron en casa de ella: "Se tiró encima de mí, empezó a estrangularme. No lo vi venir. Yo empecé a darle patadas". Finalmente, accedió: "Lo único que recuerdo claramente es que le pedí: '¡Por favor, ponte un preservativo'. Cosa que no hizo". A esta declaración ha respondido el director de cine diciendo que no tiene "conciencia" de haber forzado a alguien a mantener relaciones a pesar de su rechazo.

El segundo caso se remonta a mayo de 2016. Aquí, la víctima, una estudiante de cine aspirante a directora, describe cómo el cineasta se abalanzó sobre ella para besarla y tocarle los pechos sin su consentimiento y cómo él le arrancó el sujetador: "Él me metió la mano entre las tetas y el sujetador, y tiró. Me quedé tan quieta, no sabía qué hacer, él lo notó y dijo: '¿Te pasa algo?'. Fue instintivo, me quedé quieta". Tras esta situación, la mujer "salió de la casa del director llorando". Vermut ha contestado a esta acusación esgrimiendo que "jamás" le ha "arrancado una prenda a nadie para tener relaciones sexuales".

El tercer testimonio refiere a un tiempo prolongado, entre finales de 2019 y febrero de 2022. En este caso, la víctima, que participó en el equipo que trabajaba para él y a quien el director había prometido -según la versión de la joven- un empleo mejor, asevera que "en cada uno de sus encuentros siempre tenían relaciones sexuales con prácticas violentas", tal y como indica 'El País', que da pie a un episodio en el que ella llega a ser "encerrada en su casa un día después de recibir durante meses un 'trato denigrante, tanto verbal como físico', y un nivel de violencia que no consintió en las relaciones sexuales que mantuvieron".

Si bien ninguna de las mujeres que ha narrado estos hechos denunció ante la policía lo ocurrido por miedo a perder su empleo o a no llegar a conseguir uno, para dar la máxima veracidad y profundidad a esta investigación 'El País' ha detallado que cuenta con "material documental" que lo sustenta: "Emails, fotos, conversaciones de WhatsApp con él y con gente de su entorno, y entrevistas con 31 trabajadores de la industria. Y los testimonios de seis personas de su entorno". Vermut, de 43 años, estrenó su opera prima, 'Diamond Flash' en 2011 y en 2014 saltó a la fama con 'Magical Girl'. Su último trabajo, 'Mantícora', trata sobre un hombre pedófilo atormentado por sus deseos.