Escolar, sobre la posición del PP ante la guerra de Irán: "¿Ha tardado Feijóo tres semanas en descubrir que estaba en contra?"

El periodista Ignacio Escolar, 'celebra' que al fin el PP se haya posicionado en contra de la guerra de Irán: "Creo que el PP tiene un problema en su relación con EEUU y con Trump", afirma. En el vídeo, todos los detalles.

En el pleno monográfico sobre la guerra de Irán en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo ha dicho 'no a la guerra', pero a la vez, también ha dicho 'no a Sánchez', al que ha acusado de ser, según Feijóo, "radicalmente conflictivo" en materia internacional.

"¿Ha tardado tres semanas en descubrir el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, que estaban en contra de la guerra? ¿No se ha enterado hasta ahora de que la mayoría de sus votantes también estaban en contra?", afirma el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

"Creo que el PP tiene un problema en su relación con Estados Unidos y con Trump con cosas muy concretas", añade Escolar.

Por un lado, está esto del 'no a la guerra' y otra, señala el periodista, es "qué va a hacer, si gobiernan, con el 5% de armamento que pide Trump a España. ¿Lo va a aprobar? ¿De dónde saldría el dinero? Estaría bien que lo explicaran porque hablamos de muchísimo dinero. Hablamos de una cantidad que obliga a recortes en otros sitios y no vale con esto de quitar asesores del Gobierno". Así que, "celebro que por fin esté en contra y que haya dicho que le parece mal. Había tardado bastante en hacerlo", concluye Escolar.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención así como la última hora económica. La responsable del Banco Central Europeo está diciendo que aunque acabe la crisis, aunque acabe la guerra, los tipos de interés van a subir.

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