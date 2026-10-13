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Escolar, sobre la decisión del Supremo en la 'ley de nietos': "Me parece disparatado que digas que vas a intentar que no se adulteren el censo adulterando el censo"

El periodista advierte de que la medida dejará a 163.000 personas sin votar en las elecciones del 29 de noviembre y cuestiona que se limite su participación con el argumento de proteger la limpieza del censo electoral.

Escolar

En Al Rojo Vivo, el director de 'elDiario.es' Ignacio Escolar ha analizado la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos'. A poco más de un mes de las elecciones del 29 de noviembre, la resolución deja sin posibilidad de votar a unos 163.000 afectados, que no podrán ejercer este derecho fundamental en los próximos comicios.

El periodista ha cuestionado la medida y ha criticado la contradicción que, a su juicio, supone justificar la restricción del voto como una forma de evitar alteraciones en el censo electoral. "Me parece disparatado que tú digas que vas a intentar que no se adultere el censo adulterando el censo, porque lo que hace es recortar este censo y decir que estas personas no pueden votar", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que impedir que estos ciudadanos participen en las elecciones supone actuar en contra del objetivo que se dice perseguir: "Es precisamente lo que dices combatir".

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