Escolar, tras las críticas de Aznar a la migración musulmana: "Este tipo de discursos valen para que la extrema derecha esté más fuerte en España"

El periodista y director de elDiario.es, Igancio Escolar, reacciona y analiza las declaraciones que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha realizado en un programa de radio asegurando que la migración musulmana es un "problema serio".

El presidente del Gobierno de España desde 1996 hasta 2004, José María Aznar, ha cargado contra la migración musulmana en un programa de radio: "Hay otras migraciones que sí provocan más problemas, y el problema de la inmigración musulmana sí que es un problema serio, no tanto en España, porque nuestra principal migración es la hispanoamericana, como en otros países como Francia".

"Yo conozco a un montón de migración magrebí o marroquí que viene a currar como el primero de los españoles. Son fundamentales en muchos trabajos, y no solo en la construcción o en la agricultura", ha respondido Antonio García Ferreras, añadiendo que es "alucinante" que esto lo diga un expresidente del Gobierno.

Pero, como reflexiona el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, "es un expresidente del Gobierno que sigue siendo alguien tremendamente influyente en la derecha española".

Aunque es cierto que este tipo de argumentos, sostiene Escolar, "no son muy distintos a algunos de los que hizo anteriormente Feijóo cuando presentó su plan de migración y esta idea de fomentar la migración que venga de Latinoamérica y hacer una segregación en función de la lengua que hablen o la raza que tengan".

Ahora bien, este tipo de discursos, subraya contundente Escolar, "valen después para lo que valen: para que la extrema derecha esté cada vez más fuerte en Extremadura, Andalucía, Madrid...". En el vídeo podemos ver al completo esta reflexión.

