Escolar, sobre Abascal: "Estuvo 20 años en el PP y solo se fue el día en que perdió el carguito"

El periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, responde a Santiago Abascal tras haber sido entrevistado por Susana Griso, en Espejo Público. El líder de Vox ha denunciado una pinza entre el PP y el PSOE para aplastar y hacer efecto sándwich a Vox, tal como podemos ver en este vídeo que ilustra estas líneas.

"Hay que recordar que Abascal estuvo como 15 o 20 años en el PP, hasta hace muy poquito, y solo se fue el día en que perdió el carguito, el día en que cerró la fundación sin actividad muy poco conocida, más allá de pagarle un sueldo, que tenían en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Ese día por la tarde, añade y remata Escolar, "se fue a constituir Vox en el registro de partidos, solo ese día le entró la iluminación". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

