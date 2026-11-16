Escolar, contra la consejera de Ayuso: "Los profesores llevan un mes de huelga y todavía no se ha sentado a negociar con ellos, es intolerable"

El periodista Ignacio Escolar reacciona a las críticas que la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha vertido sobre los profesores en huelga.

Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que denunciará a los profesores madrileños, que llevan más de un mes en huelga, tildándoles de "agresivos; una decisión que llega después de que unos 200 docentes se hayan manifestado este lunes en el lugar donde la consejera iba a realizar un acto. Los profesores todavía no han tenido respuesta de la consejera en un mes de huelga.

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, quiere recordar dos cosas. En primer lugar, que "esta huelga está convocado desde antes de que se convocaran las elecciones, es decir, que por mucho que insista el gobierno de la Comunidad de Madrid, no tiene nada de huelga política. Está anunciada desde el 24 de junio, está convocada desde el 9 de septiembre y las elecciones se convocaron en octubre".

Y la segunda es que "todavía la consejera de Educación de Ayuso no se ha reunido con ellos", algo que el periodista califica de "intolerable": "No tiene intención siquiera de sentarse con los representantes de los trabajadores, de los profesores en este caso, para escuchar sus reivindicaciones, simplemente escucharlas".

Y esto "me parece una muestra más de la falta de respeto que tiene la Comunidad de Madrid por la educación pública madrileña", remata Escolar.

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