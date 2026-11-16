Yolanda Díaz acusa al PSOE de anunciar medidas que "no han querido" aprobar gobernando y destaca: "Podemos aprobar ya el registro horario"

¿Qué ha dicho? La ministra de Trabajo le ha recordado al PSOE que el registro horario "está listo", destacando que no necesitan una mayoría para sacarlo adelante porque "es un reglamento". "Si lo llevan en su programa, démosle una alegría a los trabajadores", ha pedido.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confesado que le "entristece" ver cómo el PSOE lleva en su programa electoral propuestas que desde Sumar han estado realizando durante la legislatura.

Por ejemplo, ha señalado que el registro horario es algo que ella lleva defendiendo todo el año. "Tengo listo el real decreto. Si lo quieren aprobar, está listo", ha asegurado, dejando claro que es algo que todavía pueden hacer.

"No puede ser que boicoteen ese registro, que no se ha aprobado porque el PSOE no quiere, y ahora lo lleven en su programa electoral", ha lamentado.

Yolanda Díaz también ha hablado sobre la prestación universal por crianza, recordando que es algo que, desde Sumar, han reclamado durante mucho tiempo. Por tanto, ha reconocido que le parece que el PSOE está haciendo un "juego sucio" al llevarlo ahora en su programa cuando "no han querido hacerlo gobernando". "Esta manera de hacer política no ayuda a que la gente vaya a a votar", ha destacado.

Sobre este tema, la líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, se ha pronunciado confesando que es cierto que los socios del Ejecutivo han trasladado durante todo este tiempo la necesidad de poner en marcha la prestación universal por crianza, destacando que no ha salido adelante porque no se lograba la mayoría parlamentaria necesaria. "Hay que ser capaces de apuntar alto, pero también de llevar medidas que sean capaces de salir", ha indicado.

Unas declaraciones a las que la ministra de Trabajo ha reaccionado en Al Rojo Vivo recordándole a Montero que el registro horario es "un reglamento" y no necesitan al Congreso. "Aprobémoslo, no necesitamos la mayoría", le ha pedido.

"Lo tienen encima de la mesa. Ya que lo llevan en su programa, démosle una alegría a la gente trabajadora", ha insistido, recalcando que no aprobarlo en un país donde se hacen "dos millones y medio de horas extraordinarias a la semana sin retribuir", es ponerse del lado de quienes "son o comenten irregularidades". "Esto no es decente en una democracia", ha zanjado.

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