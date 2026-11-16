Garzón: "Cuando en campaña electoral el PSOE se pone a prometer todo lo que no ha hecho en ocho años, en el fondo reconoce que es lo que demanda la gente"

El economista cuestiona que el PSOE recupere en plena campaña electoral medidas que anteriormente bloqueó y que procedían de su izquierda. El exministro califica de "tramposa" la estrategia socialista y lamenta que no se aprobaran antes.

Alberto Garzón, economista y exministro, analiza la denuncia del Frente Amplio contra el PSOE por incorporar a su programa electoral medidas que, según la formación, proceden de propuestas impulsadas anteriormente desde la izquierda. El exministro reconoce que existe una lógica política detrás de esta estrategia, pero cuestiona la forma en la que los socialistas están recuperando esas iniciativas: "Desde el punto de vista ciudadano, evidentemente es un punto cínico". Además, admite que, para quienes han formado parte del Gobierno, esta situación genera también "un punto de tristeza".

Garzón recuerda que durante su etapa en el Ejecutivo planteó medidas que el PSOE terminó bloqueando, especialmente en materia de vivienda, y considera que su aprobación en aquel momento podría haber cambiado el escenario político actual. A su juicio, los socialistas están reconociendo ahora, en plena campaña electoral, que esas propuestas respondían a demandas reales de la ciudadanía: "Cuando en campaña electoral se pone a prometer todo aquello que no ha hecho durante ocho años, en el fondo está reconociendo que eso es lo que demanda la gente".

El exministro sostiene que haber impulsado esas iniciativas antes podría haber evitado que parte del electorado progresista desencantado acabara en la abstención. Por eso, critica que el PSOE recupere ahora propuestas que anteriormente había rechazado y las presente como propias en plena campaña. Garzón distingue entre la legitimidad de incorporar esas medidas y la forma de hacerlo: "Que cojan tu propuesta, que han estado rechazando durante meses o años, para aprobarla y presentarla en el último minuto como algo propio, legítimo, sí. Tramposo, absolutamente".

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