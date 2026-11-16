Ferreras reacciona a las palabras de la consejera de Ayuso contra los profesores: "Es una frivolidad tacharlos de violentos, lo que tiene que hacer es sentarse a negociar"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, responde a las declaraciones de la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, que ha llamado agresivos a los profesores en huelga. En el vídeo, los detalles.

La consejera de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado que denunciarán a los profesores madrileños, que llevan más de un mes en huelga, tildándoles de "agresivos; una decisión llega después de que unos 200 docentes se hayan manifestado este lunes en el lugar donde la consejera iba a realizar un acto.

Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, no entiende realmente esta actitud de la consejera: "Te puede incomodar que vayas a un desayuno y que haya 50 profesores gritando educación pública de calidad. Pero ¿violencia?".

"Lo que hay que hacer es sentarse a negociar y hablar y dialogar. Es que me parece una frivolidad tachar de violentos a estos profesores. Me parece alucinante", asegura y concluye Ferreras.

También, el periodista Ignacio Escolar ha querido apuntar algo a la consejera tras escuchar sus palabras, quien ha dicho que "estas actuaciones (de los profesores) no tiene cabida en un Estado democrático".

"Pero ¿cómo que la acción sindical no tiene cabida en un Estado democrático de derechos? Es que es justo al revés", responde el periodista. Y añade: "Lo que no tiene cabida es la actitud de la consejera".

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