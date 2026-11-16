Escolar, sobre la denuncia del Frente Amplio por las copias del PSOE en su programa: "Entiendo su malestar, tienen razón al decir que así no vale"

El periodista analiza el enfrentamiento entre ambas formaciones por las iniciativas que los socialistas rechazaron durante la legislatura y que ahora incorporan a sus compromisos electorales, en plena disputa por el voto de la izquierda.

El director de 'elDiario.es' Ignacio Escolar se pronuncia sobre la denuncia del Frente Amplio contra el PSOE por incorporar a su programa electoral medidas que Sumar ya había planteado durante la legislatura y que, según la formación, los socialistas rechazaron entonces. Entre ellas figuran la remuneración de los permisos para cuidar a hijos menores de ocho años, una mayor fiscalidad para los grandes propietarios con el objetivo de movilizar viviendas vacías y destinar el 1% del PIB a vivienda social. El periodista considera que las críticas tienen fundamento: "Yo creo que tiene razón el Frente Amplio y Pablo Bustinduy cuando se queja de que esto está sobre la mesa, que se planteó directamente al Gobierno, al Consejo de Ministros, y que durante gran parte de la legislatura lo estuvo peleando Sumar y que no lo consiguió porque el PSOE se resistía".

Escolar reconoce que algunas de las reticencias socialistas respondían a las dificultades parlamentarias y a la necesidad de conseguir apoyos para sacar adelante determinadas iniciativas, aunque considera que eso no justifica que ni siquiera se planteara el debate. Además, apunta a un cambio de posición del PSOE en cuestiones como la vivienda y enmarca esta evolución en una transformación más amplia del debate político internacional. Como ejemplo, menciona que la Comisión Europea esté planteando medidas como limitar los alquileres en los centros urbanos o restringir la compra de segundas residencias con fines especulativos: "Hay una serie de debates donde están pasando unos cambios que están sobre la mesa".

No obstante, el periodista asegura comprender el malestar del Frente Amplio, tanto por el origen de las propuestas como por el momento en el que el PSOE las incorpora a su programa, en plena campaña electoral y con una izquierda alternativa que atraviesa dificultades para movilizar a su electorado. Escolar señala que la apelación al voto útil puede perjudicar a estas formaciones y considera legítimas sus críticas ante lo que interpretan como una apropiación de sus iniciativas: "Entiendo perfectamente el malestar del Frente Amplio, porque la idea era suya, porque además están ahora mismo en una situación electoral muy complicada". Y concluye respaldando su reclamación: "Tienen razón en decir: 'Oye, esto no vale. Estás diciendo que no hace tres días y ahora de repente lo llevas en el programa'".

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