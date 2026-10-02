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El Congreso debate y vota los decretos de vivienda en medio del clamor social

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Streaming: el pleno para debatir y votar los dos decretos de vivienda en el Congreso, en directo

Previsiblemente, ambos decretos serán tumbados con el rechazo de Junts, PP, UPN y Vox. La formación independentista ha pedido al Gobierno que retire los dos decretos y que los vuelva a redactar. Una decisión que para el PSOE es "incomprensible".

El pleno del Congreso vota este viernes los dos Reales Decretos-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros para afrontar el problema de la vivienda en España.

Previsiblemente, ambos decretos serán tumbados con el rechazo de Junts, PP, UPN y Vox. La formación independentista ha pedido al Gobierno que retire los dos decretos y que los vuelva a redactar. Una decisión que para el PSOE es "incomprensible".

A pesar de que todo apunta a que la votación no vaya a salir adelante, el Gobierno de coalición no ceja en su empeño. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha invitado a los grupos a "no fallar a miles de familias" y que voten a favor de los decretos.

De esta manera, la ministra se ha dirigido a la bancada de Junts, de los que depende la votación de este viernes, y les ha pedido que apoyen el decreto "con su voto favorable o con su abstención". Además, Rodríguez ha mostrado el borrador que Míriam Nogueras entregó a Pedro Sánchez, un borrador del que se han incluido "el 90% de las ideas" en el Real Decreto-ley.

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