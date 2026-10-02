Junts, en el punto de mira de los acampados por tumbar los decretos de vivienda: "Vergonya"

Los detalles Al grito de "vergonya" (vergüenza), los manifestantes han mostrado su rechazo a la decisión de la formación independentista. También han coreado consignas contra su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, cuya intervención han podido escuchar a través de un altavoz durante la concentración.

Un grupo de manifestantes se ha concentrado frente a la sede de Junts en Barcelona para protestar contra la decisión del partido de Carles Puigdemont de votar en contra de los decretos de vivienda del Gobierno. La movilización, organizada por el Sindicat de Llogateres y la PAH, ha contado con la presencia de medio centenar de personas que han expresado su descontento al grito de "vergonya" (vergüenza). La protesta se ha desarrollado bajo un fuerte dispositivo de seguridad de los Mossos d’Esquadra. El rechazo de Junts, junto a PP, Vox y UPN, ha impedido la aprobación de medidas clave para la crisis habitacional.

Los manifestantes, concentrados frente a la sede del partido en Barcelona, han cargado contra la formación de Carles Puigdemont tras su rechazo a las medidas del Gobierno. La decisión de Junts de votar en contra de los decretos de vivienda del Gobierno ha provocado la reacción de los colectivos de defensa de los inquilinos. Este viernes, alrededor de medio centenar de personas del Sindicat de Llogateres y de la PAH, algunos de ellos integrantes de la acampada de la plaza Catalunya, se han concentrado ante la sede de Junts en Barcelona para protestar contra la posición del partido.

Al grito de "vergonya" (vergüenza), los manifestantes han mostrado su rechazo a la decisión de la formación independentista. También han coreado consignas contra su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, cuya intervención han podido escuchar a través de un altavoz durante la concentración.

La protesta se ha desarrollado bajo un importante dispositivo de los Mossos d’Esquadra desplegado para proteger la sede del partido. Durante la movilización también se han escuchado llamamientos a una huelga general y mensajes contra los desahucios y la situación del mercado de la vivienda. Manifestantes ya se habían acercado horas antes, este jueves, hasta la seded del partido, al enterarse que en principio iban a expresar su negativa ante estos decretos.

¿Qué ha votado el Congreso?

La protesta llega después de una jornada especialmente relevante en materia de vivienda en el Congreso. El Gobierno no ha conseguido sacar adelante los dos reales decretos que había llevado a la Cámara para abordar la crisis habitacional. PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra, mientras que las medidas impulsadas por el Ejecutivo han quedado tumbadas.

Entre las iniciativas que decaen se encontraba la prórroga de los contratos de alquiler, una medida destinada a dar continuidad a determinados arrendamientos y proteger a los inquilinos ante la dificultad para acceder a una nueva vivienda. También queda sin efecto el IVA aplicado a los pisos turísticos, así como el paquete de beneficios fiscales dirigido a los propietarios que cumplieran determinadas condiciones en sus alquileres.

La votación deja así en el aire varias de las medidas con las que el Ejecutivo pretendía responder a las reivindicaciones de los colectivos de vivienda, en un contexto marcado por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad para acceder a una vivienda.

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