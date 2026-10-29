Escolar, sobre el accidente de tren: "No es una persona, hay una concatenación de errores humanos entendibles desde la óptica de la saturación de su trabajo"

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, defiende la publicación de los audios para esclarecer las causas de la tragedia: "La labor de los medios de comunicación no es tranquilizar a la sociedad con información incorrecta, sino aportar la información más acercada a la verdad".

El director de elDiario.es, el periodista Ignacio Escolar, defiende la labor de los periodistas a la hora de publicar los audios de las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas del terrible accidente de tren ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) y que se ha saldado con la vida de 69 personas.

"Es cierto que al escuchar esos audios no te sientes como pasajero o como ciudadano más tranquilo, pero la labor de los medios de comunicación no es tranquilizar a la sociedad con información incorrecta, sino aportar a la sociedad la información más acercada a la verdad. Y mostrar lo que ha pasado", afirma Escolar.

Y en este caso, añade, "la gran pregunta que se hacen todos los españoles es cómo es posible que en un país como España hayamos tenido dos de las peores catástrofes ferroviarias en alta velocidad de Europa. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo es posible que haya pasado esto primero en Adamuz y después en Toledo? Y esto es lo que tenemos que explicar los medios de comunicación y creo que esos audios aportan mucho a todo eso".

Ahora bien, según Escolar, "es un error pensar que estamos hablando de un error humano y la pregunta siguiente, ¿una sola persona puede provocar 70 muertos?" Es que, tal como afirma, "no es una sola persona, sino que hay una concatenación de errores humanos entendibles también con una óptica que es la saturación de su trabajo. Y que es compatible". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

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