Fernández-Miranda: "El ministro Puente se debería ir por acumulación de tragedias y por acusar al operario en el lugar del accidente"

El adjunto al director de 'El Confidencial' cuestiona la continuidad del titular de Transportes tras el siniestro de Toledo y considera que su presencia condiciona el debate público en plena campaña electoral.

Juan Fernández-Miranda, adjunto al director de 'El Confidencial', ha cuestionado la continuidad de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes tras el accidente ferroviario de Toledo. A su juicio, el ministro debería dimitir por la acumulación de tragedias y por su actuación tras el siniestro, que considera especialmente grave.

"El ministro Puente debería irse en primer lugar por acumulación de tragedias. En segundo lugar, porque no puede ir al lugar de los hechos después de un accidente de estas características, aún más grave que el de Adamuz. Y llueve sobre mojado. Y acusar a un operario, señalar a un operario para desviar la atención", ha afirmado Fernández-Miranda.

El periodista ha añadido que la salida del ministro sería, en su opinión, "un gran servicio a su país", porque considera que su presencia condiciona el debate en plena campaña electoral. Además, ha cuestionado si el presidente del Gobierno quiere mantenerlo en el cargo para utilizarlo como filtro y ha insistido en que "han pasado suficientes cosas en este país para que el señor Puente asuma algo de responsabilidad".

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