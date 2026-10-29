Un bombero, sobre el accidente de Toledo: "Se ha trabajado con amor para intentar sacar a todos los heridos y a los fallecidos en las mejores condiciones posibles"

Víctor Manuel Fernández, bombero de la Comunidad de Madrid, explica en Al Rojo Vivo la compleja labor de rescate tras el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha provocado la muerte de 69 personas.

Víctor Manuel Fernández, bombero de la Comunidad de Madrid, cuenta en directo en Al Rojo Vivo, que en el lugar de la tragedia del accidente ferroviario que tuvo lugar en Urda (Toledo) y que se saldó con la vida de 69 personas, han llegado a juntarse hasta 135 bomberos de diferentes administraciones para trabajar y ayudar en las labores de rescate.

"Cuando nos presentamos allí ya estaba trabajando el Consorcio de Bomberos de Toledo, que son los competentes en esta cuestión y que han trabajado muy bien", admite Fernández emocionado, a la vez que manda un mensaje de cariño para todos sus compañeros: "Se ha trabajado con mucho tiento y con mucho amor para intentar sacar a todos los heridos y, por supuesto, para sacar en las mejores condiciones posibles a los fallecidos, y eso es necesario reconocerlo". Confiesa que cuando llegaron se encontraron con una "situación dantesca".

A la pregunta de Antonio García Ferreras de a cuánta velocidad podía ir ese tren que colisionó por detrás, viendo el impacto y los destrozos de los dos trenes, Fernández responde que se habla de que pudo alcanzar los 230 kilómetros.

"Empezó a frenar, pero tenemos que tener en cuenta que un convoy de estas características tiene una distancia de frenado de unos 3 kilómetros. Es una energía cinética y la fuerza es tan importante que el primer vagón del AVE ha penetrado completamente en el último vagón del Iryo, de tal forma que el vagón del Iryo se ha quedado como una especie de carcasa del vagón del AVE", explica el bombero, señalando la fuerza tan "tremenda" de ese impacto.

Así, explica el operativo desplegado al caer la noche: "Lo que estábamos haciendo conjuntamente con grúas de gran tonelaje, como sabíamos que había personas fallecidas debajo de estos vagones, fue ir levantando poco a poco para desplazar ese vagón conjunto y poder acceder a los cuerpos para que su señoría, conjuntamente con Guardia Civil, procediesen a los levantamientos de cadáveres".

Son, asegura, operaciones de gran complejidad técnica debido a que "son una combinación de múltiples factores: el riesgo eléctrico, masas metálicas de gran tamaño, víctimas atrapadas, posibilidad de movimientos de trenes, dificultades de acceso".

Por tanto, los servicios de bomberos, antes de comenzar a trabajar, concluye Fernández, "lo que hacemos es garantizar la seguridad del escenario, tanto para los propios intervinientes como para la gente que se encuentra herida en el interior".

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