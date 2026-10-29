LaSexta traslada el debate electoral del 2 al 9 de noviembre tras el accidente ferroviario de Urda

Los detalles 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', en el que representantes de los cuatro principales partidos (Partido Popular (PP), PSOE, Frente Amplio y Vox) debatirán sobre vivienda y economía, se aplaza al 9 de noviembre por respeto a las víctimas del accidente ferroviario.

LaSexta ha decidido aplazar el primer debate electoral por respeto a las víctimas del accidente ferroviario en Urda, Toledo. El debate, que estaba previsto para el próximo lunes día 2, se celebrará finalmente el 9 de noviembre. Pablo Bustinduy, de Frente Amplio, y José María Figaredo, de Vox, ya habían confirmado su presencia. PSOE y PP todavía no han revelado quiénes serán sus portavoces.

'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' estará moderado por la periodista y directora de 'El Objetivo', Ana Pastor, quien cuenta con una amplia experiencia en la moderación de este tipo de encuentros en Atresmedia y en laSexta.

Con esta propuesta, la cadena ha diseñado una oferta informativa consistente de cara a las semanas previas al pistoletazo de salida de la campaña electoral, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre.

El formato de debates propuesto por laSexta sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público.

La propuesta de la cadena, que contará con asistencia de público en plató, se basa en un modelo mixto en cuanto a temáticas, debatidas por los portavoces de los partidos. Los dos encuentros podrán seguirse a través de Atresplayer en su versión internacional.

De esta manera, laSexta muestra, una vez más, su capacidad para la organización de debates electorales, como ha llevado a cabo en anteriores ocasiones, y se suma a la cobertura electoral del Grupo Atresmedia, que ha ofrecido la celebración de debates a los candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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