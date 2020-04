Algunos políticos reclaman a Sanidad que realice la prueba del coronavirus masivamente a toda la población, pero ¿es esto factible? ¿A cuánta gente hay que hacer realmente el test? En Al Rojo Vivo, los especialistas Daniel López-Acuña y Denise Naniche han coincidido en que no es recomendable testar a toda la población.

"Hay mucha confusión en el aire y se están emitiendo opiniones con muy poco fundamento científico y epidemiológico", ha manifestado a este respecto López-Acuña, exresponsable de la gestión de crisis sanitarias de la OMS, que ha advertido de que "aquellos que dicen -y ya hay algunos políticos que lo han hecho- que hay que hacerle test a toda la población se equivocan rotundamente". A juicio del doctor, "eso es, de hecho, irresponsable".

"Hay que hacer más test, eso sí, pero no masivos", ha matizado, defendiendo que las pruebas deben realizarse "a la población de riesgo de alta transmisión". En este sentido, ha cifrado en entre tres y cuatro millones los que deberían llevarse a cabo en España para poder hacer la prueba "a la primera línea de contacto" con el virus, como trabajadores sanitarios, así como personal y residentes de residencias de mayores.

"El objetivo es reducir el número de posibles asintomáticos que puedan contagiar, no hacérselo a toda la población", ha insistido. "No se trata de desperdiciar un bien preciado que son los test haciéndolos masivamente, eso no nos llevaría a nada", ha advertido, instando a "focalizar en aquellos grupos de alto riesgo", al tiempo que se completa la encuesta de seroprevalencia, "que nos dirá qué porcentaje de la población española ha sido afectada".

Denise Naniche: "No podemos estar testando a la población todos los días"

En otro momento del programa, la directora científica del ISGlobal, Denise Naniche, se ha pronunciado también en contra de realizar test de forma masiva. "Los test masivos, a toda la población, no", ha aseverado, explicando que las pruebas PCR detectan la infección cuando está aún presente en el organismo.

"El test de PCR, que dice si la persona tiene la infección, vale un día, no para otro. No podemos estar testando a la población todos los días", ha rechazado.

No obstante, la especialista ha calificado como "importantísimo" realizar test en todas aquellas personas que presenten síntomas del COVID-19 "más pronto que tarde", así como a sus contactos. "Un testing no masivo, pero realmente en los focos donde se tiene que identificar casos", ha concluido.