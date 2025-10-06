Las emotivas palabras de Ferreras a Fernández Vara: "No le vamos a olvidar nunca, era un excelente ser humano que luchó sobre todo por las causas justas"

Antonio García Ferreras ha querido homenajear con unas bonitas palabras al expresidente de Extremadura, que nos dejó este domingo a causa de un cáncer, con solo 66 años. "No entendía la política como confrontación", confiesa el director de Al Rojo Vivo.

El socialista Guillermo Fernández Varafallecía este domingo a causa de un cáncer de estómago, con solo 66 años. El que fuera presidente de Extremadura durante dos legislaturas (2007 y 2011 y entre 2015 y 2023) ha sido despedido en su tierra natal, Olivenza (Badajoz), arropadado de todos los suyos, familiares y amigos, pero también de políticos y compañeros de partido y profesión (incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) que le definen no solo como un gran político, un político de altura que llevaba el diálogo (y a Extremadura) por bandera, sino como, sobre todo, una gran persona.

"No solo el socialismo está hoy de luto, sino toda la política española. Lo mejor de la política española. Porque Guillermo era un buen político, un hombre dialogante y tranquilo que no entendía la política como confrontación, y un magnífico ser humano que luchó sobre todo por las causas justas", confiesa Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo, dando paso a una de sus últimas intervenciones que demuestran cómo era realmente el extremeño.

Este pasado mes de marzo, Fernández Vara confesaba que no quería premios, ni calles ni plazas porque ya la tenía: "¿Sabéis cuáles son mi plaza, mis calles y mis medallas? La foto en la casa de todos los extremeños/as (...) Vivamos hoy, luchemos y trabajemos hoy para hacer posible que otros a los que la vida no ha tratado bien, puedan tener una vida digna y justa".

"Hoy precisamente habría cumplido 66 años, un maldito cáncer se lo ha impedido. Hoy le están despidiendo en Olivenza. No le van a olvidar, no le vamos a olvidar. Era una magnífica persona, un excelente ser humano", admite Ferreras.

