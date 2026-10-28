Un ingeniero industrial advierte que es "pronto" para plantear una hipótesis sobre el accidente de tren en Toledo: "Tienen que fallar varias cosas en cascada"

César Franco ha indicado que es importante ver cómo se han comportado todos los sistemas de seguridad para determinar qué ha podido ocurrir en este accidente ferroviario. "Estamos en una fase temprana como para hablar de solo una hipótesis", ha señalado.

César Franco, ingeniero industrial, ha advertido que todavía es pronto para apuntar a una hipótesis sobre el accidente ferroviario en Toledo. En Al Rojo Vivo ha señalado que le parece "precipitado" hablar solo de un fallo humano como han hecho desde el Gobierno.

"Estamos hablando de un accidente que ha ocurrido hace pocas horas", ha recordado, señalando que todavía no se conocen todos los datos de los vehículos de circulación ni los datos de cómo han respondido los sistemas de seguridad.

Por tanto, ha reiterado que le parece pronto para apuntar a una hipótesis por encima del resto. "El sistema ferroviario tiene muchos sistemas de control. Para llegar a un accidente de esta dimensión, tienen que fallar varias cosas en cascada", ha asegurado.

De esta forma, ha explicado que ahora lo que hay que ver es cómo se han comportado todos los sistemas de seguridad. "Por un lado tienes el sistema de control, el centro de operaciones que es quien gestiona el tráfico ferroviario", ha indicado.

Por otro, ha señalado que también hay que miar el sistema de bloqueo, que es el que dice si se puede continuar la marcha o hay otro vehículo ocupando la vía.

César Franco ha destacado que podría haber un fallo humano como apunta el Ejecutivo. Sin embargo, ha dejado claro que no depende solo de eso. "Aunque haya una señal mal dada, el maquinista puede actuar. Otra cosa es si tenía tiempo para hacerlo", ha detallado.

Además, ha indicado que también existe el sistema de freno de emergencia, que si detectan que puede haber una colisión baja la velocidad de forma automática sin intervención del maquinista.

"Hay que ver lo que ha pasado. Hay sistemas de control que te aseguran que haya un frenado automático", ha recordado. El ingeniero industrial ha señalado que hay que ver qué ocurrió en el sistema de control, cómo estaba funcionando el sistema de bloqueo y cómo estaban las señales.

"Hay que ver si se accionó el freno y si funcionó como debía. Hay muchos factores. Estamos en una fase temprana para descartar el resto de hipótesis y hablar solo de una", ha zanjado.

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