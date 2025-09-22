Ahora

análisis

Emilio Doménech, sobre el funeral de Charlie Kirk: "Es una oportunidad para que el trumpismo una todas sus facciones"

El experto en política estadounidense ha comparado el funeral con una "Super Bowl" y ha destacado escenas insólitas: pastores que, en pleno discurso, proyectaban códigos QR para que los asistentes se registraran como votantes de cara a las próximas elecciones.

Emilio Doménech, sobre el funeral de Charli Kick: "Es una oportunidad para que el trumpismo una todas sus facciones"

En Al Rojo Vivo, Emilio Doménech ha analizado el funeral de Charlie Kirk, que se convirtió en un evento político-religioso de primer nivel. Doménech lo ha comparado con una "Super Bowl", por la magnitud mediática y la manera en la que se utilizó para movilizar a la base republicana.

"Pocos países mezclan mejor religión y política que los republicanos y el movimiento evangelista, y en este funeral se vio perfectamente. Hubo pastores que, mientras daban sus discursos, proyectaban códigos QR para que los asistentes se registraran como votantes en las próximas elecciones", ha resaltado el periodista.

El acto no fue solo un homenaje, sino también un escaparate de poder. Según Doménech, una palabra se repitió en medios y análisis —incluido el Wall Street Journal: "oportunidad" y él la ha hecho suya: "Este funeral es una oportunidad para el trumpismo: el momento de unir todas sus facciones en un frente común de cara a las elecciones de 2026 y de reforzar el control que ya ejerce sobre la política y la religión en Estados Unidos".

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia