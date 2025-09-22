Emilio Doménech, sobre el funeral de Charlie Kirk: "Es una oportunidad para que el trumpismo una todas sus facciones"

El experto en política estadounidense ha comparado el funeral con una "Super Bowl" y ha destacado escenas insólitas: pastores que, en pleno discurso, proyectaban códigos QR para que los asistentes se registraran como votantes de cara a las próximas elecciones.

En Al Rojo Vivo, Emilio Doménech ha analizado el funeral de Charlie Kirk, que se convirtió en un evento político-religioso de primer nivel. Doménech lo ha comparado con una "Super Bowl", por la magnitud mediática y la manera en la que se utilizó para movilizar a la base republicana.

"Pocos países mezclan mejor religión y política que los republicanos y el movimiento evangelista, y en este funeral se vio perfectamente. Hubo pastores que, mientras daban sus discursos, proyectaban códigos QR para que los asistentes se registraran como votantes en las próximas elecciones", ha resaltado el periodista.

El acto no fue solo un homenaje, sino también un escaparate de poder. Según Doménech, una palabra se repitió en medios y análisis —incluido el Wall Street Journal: "oportunidad" y él la ha hecho suya: "Este funeral es una oportunidad para el trumpismo: el momento de unir todas sus facciones en un frente común de cara a las elecciones de 2026 y de reforzar el control que ya ejerce sobre la política y la religión en Estados Unidos".