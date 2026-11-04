La respuesta de Sánchez a Puente tras conocer su decisión de dimitir: "Ni se te ocurra, no lo hagas"

Los detalles Puente comunicó su renuncia al presidente del Gobierno por WhatsApp tan solo un minuto antes de hacerlo público en su última intervención de la comparecencia de cuatro horas en la Diputación Permanente del Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió a Óscar Puente con un contundente "Ni se te ocurra, no lo hagas" tras recibir un mensaje de WhatsApp donde Puente le comunicaba su renuncia solo un minuto antes de anunciarlo públicamente en el Congreso. Puente, sorprendentemente, dimitió como ministro de Transportes y renunció a liderar la lista por Valladolid en las elecciones del 29N. En su mensaje, Puente pidió que no se considerara su decisión como una traición, sino como un acto de generosidad. Sánchez, que había apoyado a Puente tras la tragedia ferroviaria de Urda, intentó disuadirlo, pero Puente no vio la respuesta hasta después de su anuncio.

"Ni se te ocurra, no lo hagas". Esta fue la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por WhatsApp a Óscar Puente tras comunicarle su renuncia. Lo hizo tan solo un minuto antes de comunicarlo públicamente en su última intervención de su comparecencia de cuatro horas en la Diputación Permanente del Congreso.

Puente comunicó así este martes su dimisión ante la sorpresa de todos, incluido Sánchez. Según ha podido saber laSexta en exclusiva, Puente se lo comunicó a través de un largo mensaje de WhatsApp en el que le pidió que no considerase su decisión "una traición".

"Cuando leas este mensaje, tu primera reacción va a ser de estupor. Mientras lo leas, yo estaré anunciando mi dimisión. Espero que no lo consideres como una traición, sino como un acto de generosidad". Con estas palabras informó a Sánchez que renunciaba a la cartera de Transportes y también a ir como cabeza de lista por Valladolid al Congreso en las elecciones del 29N.

La respuesta de Sánchez fue inmediata y en su mensaje le pedía que no renunciara: "No se te ocurra, no lo hagas". Pero Puente no lo vio hasta que salió de la Diputación y, tras hablar con los suyos, entró en su coche.

Tras enviar el mensaje, el gesto de Puente fue dar la vuelta al teléfono y colocarlo en cima de la mensa porque no quería ver la respuesta del presidente antes de dimitir. Puente ya había escrito estas palabras el lunes junto al discurso en el Congreso.

Sánchez ha respaldado a Puente a lo largo de los seis días desde la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) hasta este martes. El presidente, de hecho, citó a Puente en La Moncloa este fin de semana y estuvieron reunidos tres o cuatro horas. Según han confirmado a laSexta, el mensaje que le transmitía Sánchez en todo momento es que era un momento "muy duro", pero que lo podían superar juntos.

Puente ha reconocido que el mismo día del accidente, el pasado miércoles, ya llamó a su pareja y a su familia y les dijo: "Yo me voy a ir. Esto es insostenible. Yo no puedo continuar al frente del ministerio con este accidente y lo que ocurrió en Adamuz".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido