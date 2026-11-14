Carmen Morodo califica de "campaña de resistencia" los actos del PSOE: "No hay propuestas de futuro, solo parar a PP y Vox"

La subdirectora de 'La Razón' asegura que la campaña del PSOE "la lleva Sánchez sobre sus espaldas" y apunta a que las encuestas publicadas hasta ahora inciden en que los socialistas aguantan

Con la campaña ya en pleno arranque y tras el primer debate electoral celebrado este viernes en laSexta, el PSOE está centrado, según avanza 'El País' este sábado, en 18 provincias clave de cara al resultado electroal del próximo 29N.

"El mapa con las chinchetas con las provincias determinantes los tienen todos los cuarteles generales en la sala de maquinas", dice Carmen Morodo en Al Rojo Vivo, donde ha vaticinado que tras los comicios generales se verá "un mapa muy teñido de azul".

Para la subdirectora de 'La Razón, "el principal temor coincidente entre PP y PSOE es dónde se van los últimos escaños, que es en las provincias de tres y de cuatro". Así, ha hecho hincapie en la precampaña y campaña que están llevando los socilistas ante el temor de perder escañois.

Morodo cree que es de "resistencia" y que recae sobre las espaldas de Sánchez. "No hay propuestas de futuro, no hay un proyecto de Gobierno", asegura. "Es de aguntar porque con lo que viene hay que parar a PP y Vox", agrega.

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