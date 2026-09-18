Bergerot, sobre Ayuso y sus 'no explicaciones' de la compra del ático: "Está desquiciada, no ha parado de mentir"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha destacado la incoherencia de Ayuso, resaltando que "al principio sí que dijo que podría ser para despacho, para poder trabajar, para oficinas mientras había obras en la Puerta del Sol, y ahora dice que no".

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha calificado de "desquiciada" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras la polémica por la compra de un ático de lujo en Chamberí por parte de Planifica Madrid. Bergerot critica las explicaciones contradictorias de Ayuso y sugiere que debería dimitir, acusándola de reírse de los madrileños. Ayuso, por su parte, defiende que el dinero invertido no está perdido, ya que la propiedad se revalorizará. Niega haber ordenado la compra y asegura no tener interés en vivir allí, calificando la polémica como un intento de atacar su vida personal.

"Está desquiciada". Así ha definido la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de que este viernes haya intentado sin éxito despegar las dudas sobre la compra del ático de más de seis millones de euros que Planifica Madrid adquirió en Chamberí.

"Dan unas explicaciones y las contrarias porque no han parado de mentir desde el primer momento", ha asegurado Bergerot en una entrevista con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

De hecho, la dirigente de Más Madrid ha destacado la incoherencia de Ayuso, resaltando que "al principio sí que dijo que podría ser para despacho, para poder trabajar, para oficinas mientras había obras en la Puerta del Sol, y ahora dice que no".

"Lo único que le queda a Ayuso es dimitir, porque la hemos pillado", ha afirmado la parlamentaria de Más Madrid, que ha asegurado que, desde el estallido de este escándalo, Ayuso "se está riendo en la cara de todos los madrileños".

"Es una caradura con esta técnica que tiene de hacernos creer que merece una residencia oficial igual que otros presidentes autonómicos o que los ministros", ha concluido Bergerot.

Ayuso se justifica y alega que "el dinero no está perdido"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre la polémica compra del ático de lujo de Chamberí por parte de la empresa pública Planifica Madrid, asegurando que el dinero invertido "no está perdido".

"Es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid, esa casa se irá revalorizando con el tiempo", ha señalado, asegurando que ella no dio la orden de comprarlo. "No he dado ninguna orden de ese tipo, se buscan muchas viviendas, se ofrecen y ya está", ha reiterado.

La presidenta madrileña ha defendido que su responsabilidad no es "gestionar inmuebles" y ha afirmado que ella no ha dado ninguna orden para comprar uno. "Tengo excelentes funcionarios que gestionan esas cuestiones, si cada cosa que digo abre siete melones, esto no va a acabar en la vida porque no interesa, porque siempre hay que buscarme una polémica para estar hablando de mi vida personal cuando la gente no sabe ni cómo se llaman la mitad de los ministros de este país ¿Sabéis si los ministros están casados? ¿Con quién viven?", ha preguntado.

Así, ha vuelto a insistir en que nunca ha tenido "el más mínimo interés en vivir" en este edificio y ha asegurado que tiene "miles de pruebas" de que ella estaba buscando un contrato de alquiler con una inmobiliaria. "Comprenderán que jamás me quería comprar una casa con dinero público para vivir yo, como por cierto hacen tantos. En siete años nunca he tenido una casa para vivir. ¿Por qué lo voy a hacer a nueve meses de mis elecciones?", ha apostillado.

La líder del PP de Madrid ha tirado de victimismo para recriminar a los medios de comunicación su insistencia por los detalles de la compra del inmueble de lujo de más de 400 metros por parte de Planifica Madrid por 6,3 millones de euros. Una vivienda que no han logrado vender.

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